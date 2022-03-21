Это не туристическая поездка, – солистка группы KAZKA уехала в США

Лидер группы KAZKA Александра Зарицкая покинула Украину и приехала в Соединенные Штаты. Звезда объяснила, что будет представлять свою страну во время войны и говорить о ней.

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая после начала полномасштабной войны выехала в Закарпатье, где плела маскировочные сетки и собирала средства для ВСУ. Теперь она находится в США.

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Александра Зарицкая уехала за границу

Артистка объяснила, почему решила покинуть Украину и самостоятельно приехать в Соединенные Штаты.

Сейчас я в США и это не туристическая поездка. Я приехала сюда, чтобы представить Украину в рамках конференции и музыкального фестиваля SXSW в Остине, и для меня это возможность рассказать всю правду об ужасном русском терроре в Украине,

– рассказала Зарицкая.

Александра добавила, что вся команда осталась в Украине. Дмитрий Мазуряк и Никита Будаш присоединились к терробороне и волонтерам.



"Мы долго совещались и приняли общее решение. Я поехала в Америку сама. Я хочу, чтобы наш голос был слышен. Я хочу, чтобы Украину слышали и знали правду. Потому что каждый голос сейчас может стать решающим. Я уверена, что мой голос здесь может помочь ускорить победу Украины и повлиять на важные решения", – заметила исполнительница.



Зарицкая с Чарли Секстоном / Фото из инстаграммы группы KAZKA

Что Зарицкая делает в Штатах

Певица уже дала интервью многим изданиям – Wall Street Journal, Billboard, Austin American statesman, Texas monthly, которым рассказала правду о войне против Украины. Также она спела песню Боба Дилана Masters of War под аккомпанемент его гитариста Чарли Секстона.



"Я буду встречаться с большим количеством волонтеров, украинской диаспорой, людьми, которые помогают Украине здесь в США. Я буду держать вас в курсе. Верю, что когда мы будем громко говорить обо всем том, что происходит сейчас в нашей с вами стране, говорить правду, у нас есть шансы, что нас услышат, Украину услышат те, кто принимает важные решения", – подытожила Александра.



Зарецкая с Чарли Секстоном / Фото из инстаграммы группы