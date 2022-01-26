Cardi B выиграла суд против блогерши, которая ее оскорбляла: какую сумму получит звезда
Источник:TMZ
Американская рэперка Cardi B выиграла суд против блогерши, которая оскорбляла ее в сети. Теперь знаменитость получит 1,25 миллиона долларов.
Известная американская блогерша Лашата Кебе, известная по ником Tasha K, в своих видео неоднократно оскорбляла рэперку Cardi B. Сначала знаменитость пыталась пообщаться с блогершей самостоятельно, но это было бесполезно.
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Cardi B выиграла суд против блогерши
Знаменитость подала в суд против блогерши еще в 2018 году и только сейчас смогла доказать, что слова Кебе – клевета. В видео Tasha K заявляла, что Cardi B якобы работала шлюхой и страдает от венерических заболеваний и наркотической зависимости.
Суд принял решение выплатить исполнительнице компенсацию – звезда получит 1,25 миллиона долларов за моральный ущерб.
Cardi B призналась, что во время судебных разбирательств у нее ухудшились отношения с мужем и дочерью. После окончательного решения суда рэперка написала: "Я счастлива, но мне печально".
Cardi B / Фото с инстаграма звезды
Интересно, что после этого блогерша подала в суд на Cardi B за то, что ее якобы преследуют поклонники исполнительницы. Однако Tasha K не смогла это доказать и проиграла в очередном деле.
Заметим, отношения Cardi B с мужем ухудшились настолько, что репер даже подал на развод. Но впоследствии супруги примирились:
- На свой день рождения Cardi B пригласила мужчину – он засыпал ее подарками. На громкой вечеринке пару заметили за страстными поцелуями, что говорило о начале примирения между супругами.
- Впоследствии рэперка сама подтвердила, что снова сошлась с Offset, несмотря на то, что развод все еще продолжался. Впоследствии она отменила бракоразводный процесс.