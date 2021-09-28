Бывший муж Ирины Горовой рассказал, как отреагировал на ее роман с Потапом

Продюсер Ирина Горовая была в браке с музыкантом Юрием Горовым. Однако этот союз был не на всю жизнь. Мужчина поделился, что ему стало легче, когда экс-любимая начала встречаться с Потапом.

Юрий Горовой и Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) находятся в дружеских отношениях. Мужчины познакомились через общего знакомого и теперь сотрудничают.

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Отношения Юрия Горового и Потапа

Юрий поделился, что Потапа представили ему, как музыканта. Тогда они начали сотрудничать и дружить. Но до этого часто встречались в спортзале. Горовой занимался водным поло в бассейне "Динамо", туда также приходил Алексей. Мужчины видели друг друга, но не знали.

Горовой разошелся с женой, но хотел, чтобы у нее был муж. Поэтому, когда между Ириной и Потапом возникли романтические отношения, то Юрий был только рад.

Мы друзья. Я не считаю, что был его продюсером. В какой-то момент перестал жить с Ирой, как мужчина. Оставался только для того, чтобы у дочери был папа. Поэтому, когда Алексей начался встречаться с ней, мне стало легче,

– рассказал Юрий.

Потап подтвердил, что все так и было. Он начал отношения с Ириной уже тогда, когда она официально была свободной женщиной. С Горовой артист развелся в 2014 году, однако до сих пор находится в прекрасных отношениях и сотрудничает. Так же дружит и с ее первым мужем.

Рэпер отметил, что Юрий Горовой – это тот человек, который приедет к нему в три ночи после первого звонка.