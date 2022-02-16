Бывшая жена Потапа рассказала, что будет с их бизнесом из-за угрозы вторжения России

12 лет назад Потап и Ирина Горовая, когда были супругами, основали продюсерский центр Mozgi Group. Бывшая жена рэпера призналась, что их компания и команда никуда не убегает из Украины, они продолжают творить в Киеве.

Бизнесмены и олигархи один за другим летят из Украины и чартерными рейсами вывозят свои семьи, тем самым подогревая панику вокруг вероятной угрозы российского вторжения. При этом шоу-биз остается спокоен. В частности, Потап, Ирина Горовая и все артисты Mozgi Group. Они никуда не выезжают.

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Потап, Ирина Горовая и Mozgi Group остаются в Украине

Бывшая жена рэпера, как и вся ее команда, не верит в манипулятивные новости и не рассеивает панику. Она, хоть это и непросто, сохраняет спокойствие и ясную голову. Фанов Горова уверяет, что звезды Mozgi Group и в дальнейшем будут творить и развиваться в Украине и двигать индустрию вперед.

Мы всей командой остаемся в Украине, на своих местах, и продолжаем активно работать, творить и создавать. Мы очень любим Украину и имеем желание расти и развиваться именно здесь. Украина – это наш дом, которым вдохновляемся,

– заявила Ирина Горовая.

Ирина Горовая / Фото из инстаграма продюсера

Интересно, что в комментариях продюсера поддержали лишь TAYANNA и Ирина Демичева, жена Дмитрия Монатика, которая занимается его менеджментом.

, артисты продюсерской компании Mozgi Group –, группакак сольный исполнитель.

Полный текст публикации Ирины Горовой:

Друзья, сегодня я к вам снова с любовью! Но с другой стороны.

Сейчас в инфополе бурлит большое количество манипулятивных сообщений и всевозможных новостей, в котором многим довольно трудно сохранять спокойствие и ясную голову. Как СЕО и соучредитель украинской компании Mozgi Group хочу подчеркнуть, что мы всей командой остаемся в Украине, на своих местах, и продолжаем активно работать, творить и создавать. Ведь в состоянии страха нет развития, а именно развитие самое важное для креативных людей и талантов, которые двигают индустрию вперед.

Мы очень любим Украину и имеем желание расти и развиваться именно здесь – создавать локальный продукт и популяризовать его на международном уровне. Украина, Mozgi Group – это наш дом, который мы любим, которым вдохновляемся. И мы и дальше будем творить историю именно здесь!

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!