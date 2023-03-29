Бывшая жена Остапчука объяснила, где берет деньги на роскошную жизнь: "Окружают классные мужчины"

Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука, украинская блоггерша и нотариус Кристина Горняк сейчас живет в Австрии и временно не работает. Подписчики поинтересовались, как девушке удается так роскошно жить. Что она ответила – читайте ниже.

Кристина в Instagram-Stories ответила на вопросы своих поклонников о деньгах. Раньше она уже поднимала тему финансов и призналась, что квартиру купила за свои деньги.

Интересно Кристина Остапчук рассказала, что сделала с дорогими подарками от шоумена

Горняк рассказала, что сейчас она прекратила свою профессиональную деятельность нотариуса. Поэтому у нее спросили, как ей удается так роскошно жить, если она не работаете. На это она ответила, что "работала, трудится и будет работать".

Однако Кристина не стала скрывать и того, что общается и ходит на свидание с мужчинами.

Еще меня окружают классные мужчины, которые дарят цветы, подарки, приглашают в рестораны. Потому что я женщина с энергией. Поэтому у меня все сложилось и умножается,

– отметила Горняк.



Кристина Горняк рассказала о роскошной жизни / Скриншот с ее инстаграм-сторис

Бывшая Остапчука добавила, что не считает Вену, где живет, дорогим городом.

Что Кристина Горняк раньше говорила о финансах и подарках: