Бывшая жена Остапчука объяснила, где берет деньги на роскошную жизнь: "Окружают классные мужчины"
Источник:Кристина Горняк
Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука, украинская блоггерша и нотариус Кристина Горняк сейчас живет в Австрии и временно не работает. Подписчики поинтересовались, как девушке удается так роскошно жить. Что она ответила – читайте ниже.
Кристина в Instagram-Stories ответила на вопросы своих поклонников о деньгах. Раньше она уже поднимала тему финансов и призналась, что квартиру купила за свои деньги.
Интересно Кристина Остапчук рассказала, что сделала с дорогими подарками от шоумена
Горняк рассказала, что сейчас она прекратила свою профессиональную деятельность нотариуса. Поэтому у нее спросили, как ей удается так роскошно жить, если она не работаете. На это она ответила, что "работала, трудится и будет работать".
Однако Кристина не стала скрывать и того, что общается и ходит на свидание с мужчинами.
Еще меня окружают классные мужчины, которые дарят цветы, подарки, приглашают в рестораны. Потому что я женщина с энергией. Поэтому у меня все сложилось и умножается,
– отметила Горняк.
Кристина Горняк рассказала о роскошной жизни / Скриншот с ее инстаграм-сторис
Бывшая Остапчука добавила, что не считает Вену, где живет, дорогим городом.
Что Кристина Горняк раньше говорила о финансах и подарках:
- Накануне девушка подтвердила, что принимает подарки от мужчин, однако пошутила, что "искать папика" ей слишком поздно, ведь она уже 36-летняя.
- Фанаты также спрашивают у Кристины, откуда у нее деньги на дорогой отдых на Мальдивах и квартиру. На это Горняк намекнула, что за деньги купила квартиру. "Я работаю со 2-го курса университета, поэтому как-то так", – добавила она.
- Интересно, что бывшая Остапчук даже призналась, что когда-то брала кредит для покупки предыдущей машины, впоследствии смогла его "погасить".
- Ранее блоггерша рассказывала, что в месяц тратит на себя до 60 тысяч гривен, а если покупает вещи, то еще больше. Однако иждивенцем Остапчука она не была, потому что "всегда считала, что женщина должна быть самодостаточной, чтобы не просить и не зависеть".