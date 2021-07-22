Бывшая жена Криса Пратта Анна Фарис тайно вышла замуж

Известная комедийная актриса Анна Фарис и кинооператор Майкл Баррет поженились. На одном из подкастов актриса признала, что больше не может это скрывать.

Анна Фарис вышла замуж

Звезда серии фильмов "Очень страшное кино" Анна Фарис вышла замуж за американского кинооператора Майкла Баррета. Свадьба состоялась давно, однако пара призналась прессе всего несколько дней назад.

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Анна и Майкл пошли под венец на закрытой церемонии на острове Сан-Хуан. На днях Фарис случайно обмолвилась о замужестве на подкасте.

Да, мы тайно поженились! Прости, дорогой, я только что выпалила это, но мне кажется, что я уже больше не могу называть тебя "жених",

– обратилась актриса к любимому.

Знаменитость призналась, что скрывала новость до последнего, даже от близких родственников. Она поделилась впечатлениями от церемонии.

"Это было невероятно! Просто фантастическое ощущение! Все произошло в здании суда, было замечательно. Позже мы встретились с моей семьей, и моя тетя спросила меня: "Ты собираешься стать мачехой, что чувствуешь по этому поводу?". Тогда я ответила: "Я мачеха уже четыре дня. И это прекрасно", – добавила Анна Фарис. Речь шла о детях ее мужа Майкла.

Роман Анны Фарис и Майкла Баррета