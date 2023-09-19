Экс-невеста Кличко кардинально изменила имидж: почему фаны раскритиковали звезду

Бывшая невеста Кличко Гайден Панеттьери удивила изменением имиджа – она кардинально изменила цвет волос. Но фаны заметили еще некоторые изменения во внешности звезды и раскритиковали ее.

Известная актриса и экс-невеста Владимира Кличко Гайден Панеттьери поделилась своими новыми фото на странице. Она решилась на кардинальные изменения во внешности.

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Гайден Панеттьери сменила имидж

Из светлой блондинки Гайден Панеттьери перекрасилась в пастельно-розовый цвет. На корнях волос теперь еще виднеется зеленый. Она поделилась, что довольна своим новым "арбузным вайбом".



Гайден Панеттьери сменила имидж / Фото с инстаграма звезды

В то же время поклонники заметили и другие изменения во внешности Гайден. По мнению фанатов, актриса увеличила губы. Это вызвало бурную реакцию сети – многие раскритиковали Панеттьери.

"Меня это печалит, потому что ты естественно красива";

"Что она сделала со своим идеальным лицом?";

"Что случилось? Филлеры, филеры, еще больше филеров, о нет";

"Выглядишь как совсем другой человек";

"Филлеры для губ никому не подходят, они просто заставляют женщин выглядеть старше и неуклюже".

Но многие пользователи поддержали актрису в ее переменах и засыпали комплиментами.

"Ты такая красавица";

"Имеешь великолепный вид, как всегда";

"Вау, так прекрасно".



Гайден Панеттьери сменила имидж / Фото с инстаграма звезды

Гайден Панеттьери не в первый раз меняет внешний вид

В марте этого года Гайден Панеттьери впервые призналась, что сделала пластическую операцию – она уменьшила грудь. Это произошло спустя 10 лет после того, как актриса наоборот, сделала операцию по увеличению груди. Гайден признавалась, что чувствовала себя некомфортно и имела комплексы по внешности. Поэтому она вернулась к предыдущим формам.

"Я не думаю, что есть что-то плохое в том, что кто-то хочет изменить, если это поможет чувствовать себя увереннее. Это все, что я могу сказать. Моя уверенность вернулась", – говорила знаменитость.