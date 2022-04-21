"Быть красивой в военное время – не стыдно": Оля Цыбульская сфотографировалась с бигудями в курятнике

Оля Цыбульская призывает женщин беречь красоту даже в военное время. Она обещает на себе испытывать бьюти-лайфхаки, которыми сейчас пользуются украинки. Для промо новой рубрики певица даже устроила фотосессию в курятнике.

Война застала Олю Цыбульскую в Киеве. Три ночи она провела в подземном паркинге, а когда на улице появились российские танки – выехала на Запад. Звезда не скрывает, что сейчас на эмоциональных качелях – "от полной апатии до истерики и обратно". Поэтому она принялась вытаскивать из этого состояния не только себя, но и всех украинок.

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Оля Цыбульская призывает быть красивыми в военное время

Артистка поняла, что война – не повод не ухаживать за собой после того, как пять дней просидела с немытой головой, а друг из ВСУ позвонил ей за светом и теплом.

"Ольчик, твоя немытая голова на войне не помогает. Мы здесь с пацанами, потому что боремся за Украину и наших красивых девушек. Слышишь? Жду классную фотку. Хочу улыбнуться", – сказал он Цыбульской.

Нам нужно беречь красоту. Знаю, что это очень сложно сейчас. Но быть красивой в военное время – не стыдно! Быть красивой в военное время – это мотивировать наших самых крутых, самых горячих ребят к победе! Быть красивой в военное время – быть уравновешенной, а от того спокойной для своих детей и близких,

– уверяет певица.

Поэтому Цыбульская запускает собственную рубрику о красоте во время войны – будет советовать бьюти-лайфхаки, когда все экономят, а мастера поразъезжались в другие города. Похоже, первый выпуск уже в процессе, ведь звезда с бигудями и мейком с алой помадой сфотографировалась в курятнике.

"Пусть эта девичья рутина держит нас", – заключила Оля Цыбульская.

Оля Цыбульская с бигудями в курятнике: фото

Полный текст публикации Оли Цыбульской:

Однажды мой друг из ВСУ позвонил, когда я сидела пятый день с немытой головой в углу комнаты и читала новости. Он сказал что звонит за светом и теплом. Я рассказала как есть.

Я катаюсь на эмоциональных качелях. От полной апатии к истерике и обратно. Болит постоянно всех и всего. "Ольчик, твоя немытая голова на войне не помогает. Мы здесь с пацанами, потому что боремся за Украину и наших красивых девушек. Слышишь? Жду классную фотку. Хочу улыбнуться".

До меня как будто дошло. Война продолжается. Эта проклятая война забирает людей, дома, города… Она отнимает силы. Она происходит ценой дорогого. Ценой нашей юности, нашего человеческого счастья. Война закончится обязательно. И будет наша победа!

А что останется от меня? Нам нужно беречь красоту и сейчас. Сейчас особенно. Она дает силы нашим ребятам на передовой. Знаю, что это очень сложно сейчас. Но быть красивой в военное время – не стыдно! Быть красивой в военное время – это мотивировать наших самых крутых, самых горячих ребят к победе! Быть красивой в военное время – быть уравновешенной, а от того спокойной для своих детей и близких.

Поэтому мы запускаем новую рубрику о красоте во время войны, красоту во имя поддержки наших мужчин и самой красивой страны мира. Пишите мне о своих лайфхаках красоты. Как вы ухаживаете за собой в военное время? Когда мы все экономим, когда в магазинах не найдешь любимую косметику, а мастер эвакуировался в другой город, но больше всего хочется вдохновлять наших мужчин! Пишите свои красоты лайфхаки.

Слава Украине! Слава нашим героям, которых мы так ждем домой. Красивые и родные. Пусть эта девчачья рутина держит нас.