Было ощущение, что он нас троллит, – Оля Полякова о Вакарчуке на "Голосе страны"

Украинская певица Оля Полякова призналась, что опасалась Святослава Вакарчука на "Голосе страны". Ведь считала, что он будет вести себя свысока.

Известная украинская певица Оля Полякова в этом году впервые приняла участие в вокальном шоу "Голос страны". Она призналась, что перед проектом размышляла, как будет относиться к Святославу Вакарчуку.

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Оля Полякова о Вакарчуке

Исполнительница призналась, что является фанаткой рок-музыки, ведь даже в свои концерты добавляет ее мотивы. Звезда признала, что является и фанаткой Святослава Вакарчука.

Я ходила на его концерты, а поскольку у него есть ореол славы, я думала, будет ли снобизм с его стороны, такое: "Ну что – я здесь рок-музыкант, а вы все попсовики". У меня было ощущение, что он нас троллит насчет этого. А если я кому-то могла парировать, то его люблю – и не могу. И я думаю: "Если он будет как-то меня обижать, я не смогу ему ответить",

– рассказала певица.

Оля Полякова добавила, что знала Святослава Вакарчука, но никогда с ним не общалась.

"С Вакарчуком я 10 лет ходила в один тренажерный зал. Мы каждое утро здоровались, а когда уходили, прощались. Мы 10 лет здоровались и прощались, а больше ни о чем не разговаривали. Поэтому был такой страшок. Но когда я подарила Славику сыр собственного производства, я растопила его сердце навсегда. Поэтому я через взятку покорила Вакарчука", – пошутила артистка.

Оля Полякова о Вакарчуке на "Голосе": смотрите видео