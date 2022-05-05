Были у него разочек, – Евгений Кошевой о встрече с Зеленским и настроении президента

Украинский актер и юморист Евгений Кошевой общается с президентом Зеленским во время войны. Он признался, что даже наведывался к другу.

Актер "Квартала 95" Евгений Кошевой даже во время войны поддерживает общение с Владимиром Зеленским. Он рассказал, как чувствует себя президент и какое у него настроение.

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Как Евгений Кошевой общается с другом Зеленским

Юморист признался, что однажды даже навещал президента, однако место встречи не назвал ради безопасности.

"Мы списываемся. Были у него разочек. Общались с ним, все нормально. Все четко. Все четко работает на то, чтобы победа была как можно быстрее. Я у него спрашивал: "Ты спишь?". Он говорит: "Конечно сплю". Просто зная Владимира Александровича еще с актерской карьеры, почти 20 лет знакомы. Он и в мирную жизнь спал 4-5 часов. Поэтому я сейчас думаю, сейчас для него 20 минут достаточно, он как Штирлиц. Главное, чтобы ел и был в шапке", – с юмором ответил Кошевой.

, Евгений Кошевой и раньше рассказывал об общении с президентом . Тогда он отмечал, что не только переписывался с Зеленским, но и пересылал ему важную информацию о российских военных, их местонахождении и других деталях.

В начале войны Владимир Зеленский признавался, что не думал, что будет так тяжело. Но, по словам Кошевого, он уже привык.

Ко всему привыкаешь, к сожалению, и к плохому тоже. Но ведь ты понимаешь, менеджер сидит. Там сидит менеджер страны, которая сейчас находится в ситуации полномасштабного вторжения. И 8 лет воюет с Россией. Он решает проблемы, которые до этого не были решены,

– поделился Евгений.

Юморист вместе с семьей остался в Украине. Всей семьей было принято решение не уезжать. "Я бы себе этого не простил", – заметил артист.

Как Евгений Кошевой делился раньше, его дети приспособились к военному времени. Они продолжают учиться, а в укрытиях отвлекаются с помощью разных гаджетов и игр.