Были очень тяжелые дни, – жена Павла Зиброва о его борьбе коронавирусом

Украинский певец Павел Зибров переболел коронавирусом. Жена артистка рассказала, что он был в больнице, под кислородной маской. Однако супруги не хотели обнародовать эту информацию.

Коронавирусная инфекция беспощадно поражает людей в разных уголках мира. От нее не застрахован никто. Оказалось, что народный любимец Павел Зибров тоже переболел, но его семья скрывала это.

Обратите внимание! "Не против вакцины, но выводы делайте сами": как блогеры-миллионники манипулируют подписчиками

Павел Зибров переболел COVID-19

Пока артист находился в больнице, его соцсети активно вела дочь. Именно поэтому никто из поклонников даже не догадывался, где находится Зибров.

"Павел очень тяжело болел. Он был в больнице, под кислородной маской. Были очень тяжелые дни. Мы никому не говорили об этом. Когда он заболел, я сказала Диане (дочь Зиброва – редакция Showbiz 24), что никто не должен знать, что с отцом. Она вела его страницы в фейсбуке и инстаграме. Он здоров! Потому что кто-то пожалеет, а кто-то скажет, что так ему и надо", – поделилась возлюбленная артиста.

Мужчина смог преодолеть коварную болезнь. Сейчас он прекрасно себя чувствует, а рядом дочь и жена, которые поддерживают.