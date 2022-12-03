Через поддержку России: в Киеве разрисовали бутик Dior – Катя Осадчая знает, кто это сделал

Элитный французский бренд одежды Dior попал в скандал из-за рекламы с ассоциирующимися с Россией березами. Поэтому фасад бутика бренда в Киеве разрисовали гневными надписями.

В инстаграм-сторис Катя Осадчая заявила, что знает автора такого граффити. Ведущая поблагодарила за позицию и показала, как сейчас выглядит фасад бутика.

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В Киеве разрисовали бутик Dior

Фасад разрисовали в ночь на 3 декабря. На дверях магазина написали "Russian style". Екатерина Осадчая поблагодарила автора этого граффити, но не рассекретила его имени.

Не словом, а делом. Знаю автора, но отмечать не буду. Спасибо за позицию и действие. Они должны знать, что мы знаем,

– написала звезда на фото.



Катя Осадчая о бутике Dior в Киеве / Скриншот инстаграм-сторис ведущей

Напомним, в конце ноября Christian Dior представил новую рекламную кампанию, в которой намекнул на русскую культуру. Во всех фотографиях и видеороликах пользователи видят культурный код страны-агрессорки России – это снег, тундра и березы. Из-за такой негласной поддержки страны-агрессора украинцы сильно возмутились и не скрывают этого.