"Бумбокс" представил лирический трек "Імперії впадут": известная звезда приняла участие в клипе

Группа "Бумбокс" отличилась новой премьерой клипа и песни "Імперії впадуть", выпуск которых анонсировали ранее. Новый хит стал завершением трилогии, в которую входят клипы "ДШ" и "Ангела". Это работы из разных альбомов и с разным содержанием, однако объединенные одной историей. В клипе появилась всемирно известная модель Наталья Гоций.

Автором слов песни "Імперії впадуть" стал Андрей Хлывнюк, а премьера видео состоялась 19 ноября. Режиссером клипа стал Стас Гуренко, оператором – Александр Бойко.

Слушайте также Двойная премьера: группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентовала красноречивый клип и альбом "Вільні люди"

Клип "Імперії впадуть" – это в определенной степени завершение трилогии, в которую входят клипы "ДШ" и "Ангела". Между собой эти видео объединены метафоричностью и визуальным стилем: в "ДШ" главный герой стоит перед выбором, который изменит все в его жизни, в "Ангела" – получает удары, оставляющие на теле шрамы, ожоги и татуировки, а в "Імперії впадуть" сам становится тем, кто эти удары наносит,

– комментирует замысел клипа режиссер Гуренко.

Автор видео добавил, что в клипе зрителям пытались показать, как отношения с любимым человеком оставляют на нас следы в виде опыта.

"Иногда человек появляется в жизни другого как поддержка, иногда как испытание, которое не каждый способен пройти. Что делать? Встать и продолжить? Нанести удар в спину или просто сдаться? Бросить оружие и отдаться друг другу? Вариантов множество, как и множество тактик в фехтовальном поединке", – добавил режиссер.

Бумбокс – "Імперії впадуть": смотреть видео онлайн

Хлывнюк о Гоций

Относительно совместной работы в клипе с Натальей Гоций Хлывнюк говорит, что ему было очень комфортно с ней работать. Именно ей он отправил демо песни "Імперії впадуть", которую считает очень близкой и преданной слушательницей группы. Он убежден, что без женщины клипа не было. Как и без фехтовальщиков Влады Харьковой и Владимира Станкевича, которые тоже присоединились к съемкам.

"Наталья ради нас отменила одну съемку и перенесла еще несколько, сразу после съемок клипа уехала в аэропорт, где ее ждала работа в Лондоне. Она влюбила съемочную группу своим тактом и профессионализмом. Когда Наталья была в кадре, на площадке стояла тишина, разве что я мог что-то говорить с нашим оператором Александром Бойко, да и то режиссер на нас покрикивал. Наталья настолько органично вписалась в историю, что ей сразу все поверили. Попытайтесь прожить тяжелые отношения в кадре под ярким светом в окружении тридцати человек. А теперь повторите это девять раз. Это надо уметь", – остался доволен работой Хлывнюк.

К слову Настя Каменских и звезда тиктока Вася Демчук удивили совместной песней: романтическое видео

Сама же модель Наталья Гоций признается, что за свою карьеру она участвовала в тысячах съемок, но в клипе снималась впервые.

Главное для меня было оправдать доверие Андрея и Стаса, сыграть убедительно и преодолеть свой внутренний стресс. Потому что клип останется навсегда. Это маленькое кино, и теперь я знаю, как его снимают,

– прокомментировала модель.



Наталья Гоций и Андрей Хлывнюк на съемках клипа "Імперії впадуть" / Фото Артура Радько

Текст песни "Імперії впадуть" – "Бумбокс"

Імперіі впадуть

У море й звідусіль завиють нам вітри

Не стануть у нагоді їм фортеці й бункери

До кого бігтимеш щосил

Кого попросиш не мовчи

Малий зі мною говори

З ким спільні спогади в очах підуть малюнками

Чи це буду я

Розкажи, чи це буду я

Як сонце не зійде не грітиме згори кого згадаєш ти

Кому в останній раз

Ти крикнеш

Не лишай з собою забери

Хто він той твій єдиний

хоч живи хоч і вмри

Що грою ти назвеш а що стосунками

Чи це буду я

Розкажи, чи це буду я

В цей спосіб перевір всі свої принципи

Геть галас пиху славу самовпевнення

Чи я зоря

Чи я твоє затемнення

Чи я тебе собі в уяві виліпив