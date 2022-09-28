"Бумбокс" упразднил концерты в странах Балтии: что стало причиной

Украинская группа "Бумбокс" около месяца назад отправилась в тур по Европе. Однако их концерты в странах Балтии пришлось отменить, из-за чего фаны огорчились.

Украинская группа "Бумбокс" планировала продолжать свой тур по странам Европы. Но их концерты по странам Балтии пришлось отменить.

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"Бумбокс" отменили концерт

Как сообщили представители группы, количество проданных билетов было слишком мало. Поэтому именно эти концерты отменили.

Три концерта, которые Бумбокс сыграли в конце августа, были очень особенными – мы об этом писали. И очень ждали продолжения тура. Октябрь должен был начаться с концертов в странах Балтии. Но, к сожалению, из-за малого количества проданных билетов, мы вместе с промоутерами вынуждены их отменить,

– написал группу.

"Бумбокс" поблагодарил тех, кто все-таки купил билеты. Им деньги вернут. В группе добавили, что отмена концертов касается только стран Балтии.



"Бумбокс" / Фото из инстаграммы группы

Находящиеся в Эстонии, Литве и Латвии фаны огорчились по этому поводу:

"Очень грустно, что да. Литва ждет ваших концертов";

"Грустно это слышать. Хорошо ли продаются билеты на концерты в Германии? Объятия";

"Уже купила билет на концерт в Вильнюсе. Так ждала";

"Ох как жаль. Как так ждала вас";

"Приезжайте в Люблин".