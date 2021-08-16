Буду изменщиком, – NIKITA LOMAKIN рассказал о будущем хите с Тиной Кароль

Украинская поп-дива Тина Кароль анонсировала выход нового альбома "Молодая кровь", который записала с юными артистами. Среди них участник "Голоса страны" NIKITA LOMAKIN. Для 24 канала он рассказал, о чем их будущий хит.

Новый альбом дуэтов Тины Кароль станет доступен в пятницу, 20 августа, а мы уже раскрываем эксклюзивные детали будущей пластинки. Ими поделился харизматичный подопечный певицы из "Голоса страны" NIKITA LOMAKIN.

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По словам артиста, он неспроста оказался среди участников альбома "Молодая кровь". Тина Кароль имела демоверсию дуэтной песни и увидела в ней его. Их совместная композиция будет о предательстве.

У Тины была демка, ей эта песня очень нравилась. Она увидела там меня и спросила: "Ты будешь изменщиком?". Я такого опыта не имею, но попытался вжиться в образ,

– поделился NIKITA LOMAKIN.

"Это очень прикольно, потому что редко в дуэте можно красиво подать смысл измены", – добавил певец.

, Тина Кароль и NIKITA LOMAKIN не только спели дуэтом, но и создали совместный трек вместе. Певица подготовила основную часть песни, а юноша дописал второй куплет.

С Тиной всегда все четко и понятно. Это очень слаженная работа на перспективу,

– поделился NIKITA LOMAKIN.

Более того, певец признался, что имена других артистов в альбоме "Молодая кровь" стали для него неожиданностью. Звезда устроила работу так, чтобы молодые таланты не знали друг о друге.

"Тина Кароль так все продумала, что мы даже не знали, кто будет еще. Это для всех стало сюрпризом – как для аудитории, так и для участников этого альбома", – заявил NIKITA LOMAKIN.

Напомним, накануне 30-летия Независимости Украины Тина Кароль выпустит альбом дуэтов с семью артистами новой формации. Пластинка "Молодая кровь" призвана пополнить каталог украинской музыки современными песнями и открыть новые имена.

Украинская поп-дива уже презентовала первый хит из долгожданного альбома. Она выпустила совместную песню с группой KAZKA. Трек получил название "Зірочка".