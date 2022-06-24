Будем бороться, но шансов почти нет, – Тимур Мирошниченко о Евровидении-2023 в Украине
Европейский языковой союз решил, что Евровидение 2023 года состоится не в Украине и перенесло его в Великобританию.
Мы были бы не украинцами, если бы опустили руки. Будем продолжать бороться, но на самом деле шансов почти нет. Об этом 24 канала рассказал Тимур Мирошниченко.
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По его словам, Европейский языковой союз уже второй раз отказал, поэтому, скорее всего, Евровидение состоится не в Украине.
По мнению Тимура Мирошниченко, все нужно воспринимать с "холодной головой". Все, кто остался в нашем государстве или вынужденно его оставили в результате России против Украины , понимают – в стране нет ни одного полностью безопасного места.
"Европейский языковой союз перестраховывается. Ведь это заявление поступило несколько раньше допустимых сроков, когда можно объявлять город-хозяин или страну-хозяйку Евровидения", - отметил Мирошниченко.
Пока это, пожалуй, единственное правильное и логическое решение с точки зрения безопасности всех, кто должен быть вовлечен в Евровидение,
– сообщил Тимур Мирошниченко.
Он рассказал, что около 10 тысяч человек ежегодно аккредитуется на конкурс. Еще где-то 30-40 тысяч посещают Евровидение. Как результат, это безопасность, по меньшей мере, 50 тысяч человек.
Кроме того, Тимур Мирошниченко добавил, что место проведения Евровидения – "ласка мишень" для российских ракет.
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Последние новости по Евровидению-2023
- Конкурс Евровидения-2023 не будет проводить в Украине . Учитывая вопросы безопасности и военные обстоятельства в нашем государстве, правила изменили.
- Они не исключают, что до мая 2023 г. в Украине будет существовать риск воздушных налетов и ракетных обстрелов. Кроме того, принимая решение, европейцы вспомнили слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что война в Украине "может занять годы".
- Вместо этого возможность получила такая страна, как Великобритания. В настоящее время организаторы ведут переговоры с BBC.
- Несмотря на это, в Европейском языковом союзе подчеркнули, что поддерживают Украину с начала большой войны и будут делать это в дальнейшем.
- Напомним, что Общественное предлагало провести Евровидение-2023 в трех разных регионах Украины – в Киеве, Львове, Закарпатье – на границе с Венгрией и Словакией.