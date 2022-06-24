Будем бороться, но шансов почти нет, – Тимур Мирошниченко о Евровидении-2023 в Украине

Европейский языковой союз решил, что Евровидение 2023 года состоится не в Украине и перенесло его в Великобританию.

Мы были бы не украинцами, если бы опустили руки. Будем продолжать бороться, но на самом деле шансов почти нет. Об этом 24 канала рассказал Тимур Мирошниченко.

Могли не потратить ни одной гривны: Мирошниченко рассказал, кто платил бы за Евровидение в Украине

По его словам, Европейский языковой союз уже второй раз отказал, поэтому, скорее всего, Евровидение состоится не в Украине.

По мнению Тимура Мирошниченко, все нужно воспринимать с "холодной головой". Все, кто остался в нашем государстве или вынужденно его оставили в результате России против Украины , понимают – в стране нет ни одного полностью безопасного места.

"Европейский языковой союз перестраховывается. Ведь это заявление поступило несколько раньше допустимых сроков, когда можно объявлять город-хозяин или страну-хозяйку Евровидения", - отметил Мирошниченко.

Пока это, пожалуй, единственное правильное и логическое решение с точки зрения безопасности всех, кто должен быть вовлечен в Евровидение,

– сообщил Тимур Мирошниченко.

Он рассказал, что около 10 тысяч человек ежегодно аккредитуется на конкурс. Еще где-то 30-40 тысяч посещают Евровидение. Как результат, это безопасность, по меньшей мере, 50 тысяч человек.

Кроме того, Тимур Мирошниченко добавил, что место проведения Евровидения – "ласка мишень" для российских ракет.

Евровидение-2023 состоится не в Украине: Мирошниченко объяснил решение организаторов

Последние новости по Евровидению-2023