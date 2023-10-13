Языковые навыки недоступны, – друг Брюса Уиллиса шокировал деталями о состоянии здоровья актера

Звезда "Крепкого орешка" Брюс Уиллис страдает неизлечимой болезнью. Ему поставили диагноз лобно-височная деменция. Так что родные и близкие актера пытаются помогать ему в лечении и проводят много времени со знаменитостью.

Так, известный продюсер Гленн Гордон Керон часто наведывается в гости к другу. На днях он рассказал, как тяжелая болезнь изменила жизнь Уиллиса.

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Брюс Уиллис стал меньше разговаривать из-за деменции

Приятель актера подчеркнул, что Брюс всегда наслаждался жизнью и пытался жить по полной. Однако болезнь внесла свои коррективы. Теперь Уиллису во время встречи со своим давним другом нужно несколько минут для того, чтобы вспомнить кто такой Гленн. Кроме того, звезда "Крепкого орешка" теперь не так много разговаривает и перестал читать из-за потери языковых навыков.

Я чувствую, что 1-3 минут он вспоминает, кто я. Он неразговорчив. Когда-то он был ярым читателем – он не хотел, чтобы кто-то об этом знал – и сейчас не читает. Все эти языковые навыки ему больше недоступны, но он все еще Брюс,

– поделился продюсер.

Деменция Это ухудшение функций мозга, которые влияют на память, мышление, способность принимать решения и выполнять повседневные задачи. Человек, которому диагностировали эту болезнь, может терять память или не различать дни недели, годы или даже не узнавать собственное окружение. Эти признаки могут проявляться разными способами у разных людей и на разных стадиях развития заболевания.

Болезнь Брюса Уиллиса: что известно