Бритни Спирс вышла замуж: первые романтические фото со свадьбы

Американская певица Бритни Спирс вышла замуж за Сэма Асгари. В сети появляются первые фото молодоженов и звездных гостей.

Свадьба американской певицы Бритни Спирс и фитнес-тренера Сэма Асгари была камерной и тайной. Однако фотографии с романтического мероприятия уже попали в сеть.

Обратите внимание Бритни Спирс сыграла тайную свадьбу Лос-Анджелесе: вечеринку чуть не сорвал ее прежний

Первые фото со свадьбы Бритни Спирс

Больше всего фанов тронули первые фото молодоженов. Жених был одет в классический черный смокинг, белую рубашку и имел бутоньерку из белых роз.



Невесты / Фото из инстаграма Кевина Осташевски

Сама же Бритни Спирс надела платье от Versace. Наряд невесты имел приталенный фасон, прямую юбку с разрезом до бедер, бретели, спадающие на плечи, длинный шлейф и фата. Образ дополнял белый чокер, нежный макияж и легкая прическа – волосы были уложены в локоны. Уже на вечеринке исполнительница надела другой наряд – черное, а также красное миниплатье.



Свадебное платье Бритни Спирс / Фото с инстаграма Донателлы Версаче

Свадьба Бритни Спирс прошла в Лос-Анджелесе. Локация праздника была романтичной и украшенной соответственно. Это множество роз, других цветов, зелени, деревьев. Также на фото заметили карету с лошадьми, украшенную тоже розовыми цветами.

Среди 60 гостей на свадьбу знаменитости были и коллеги – Селена Гомес, Мадонна, Дрю Бэрримор, Донателла Версаче.

Фото со свадьбы Бритни Спирс / Фото с инстаграма Донателлы Версаче, Кевина Осташевски

, что торжество состоялось не без инцидентов. В дом Бритни и Сэма ворвался бывший муж Спирс – Джейсон Александр. Он снимал на камеру подготовку к свадьбе и заявлял, что хочет сорвать празднование. Но после этого его вывели с частной территории и вроде бы доставили в полицейский участок.

"Бритни начала планировать и мечтать о своей свадьбе вскоре после того, как обручилась, в ноябре. Для нее очень важно, что она наконец-то смогла выйти замуж. Она хотела, чтобы все было идеально", – рассказали инсайдеры о празднике Спирс.