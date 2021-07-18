Бритни Спирс отказалась выступать на сцене, пока отец контролирует ее жизнь

Американская певица Бритни Спирс поделилась с поклонниками эмоциональным сообщением. Она заявила, что не будет выступать на сцене до тех пор, пока не избавится от родительского опекунства.

Американская исполнительница Бритни Спирс продолжает борьбу за освобождение своей жизни от опеки отца. Она наняла нового адвоката, а также не скрывает деталей жизни от своих фанатов.

К слову Фото Бритни Спирс в образе горничной беспокоят фанов: подозревают, что это просьба о помощи

Бритни Спирс не будет выступать на сцене

На днях артистка опубликовала эмоциональное сообщение о своей карьере. Она заявила, что не будет выступать на сцене, пока отец принимает все решения за нее.

Я делала это в течение последних 13 лет. Лучше уж танцевать в пижаме, без укладки и макияжа в своей гостиной, чем вдали от зрителей на сцене Лас-Вегаса, не имея возможности пожать руки поклонникам. Кроме того, мне уже очень давно не разрешают делать ремиксы на свои песни и записывать новые синглы. Так что я ухожу!

– подчеркнула Бритни Спирс.

Знаменитость резко выступила против тех подписчиков, которые критикуют ее видео с танцами или пытаются донести, что слишком поздно верить в сказку. Звезда отметила, что надежда – это все, что у нее осталось, ведь опекунство разбило все ее мечты.

"А для женщин, которые говорят, что все это очень странно, у меня все еще есть надежда на сказку! Как я уже сказала, Надежда это все, что у меня есть сейчас. Вам повезло, что я хоть что-то публикую. Если вам не нравится то, что я публикую, отписывайтесь. Люди пытаются убить надежду, потому что Надежда – одна из самых уязвимых и хрупких вещей. Пойду сейчас почитаю сказку. P.S. Если вы не хотите видеть, как моя драгоценная задница танцует в моей гостиной, или это не по вашим стандартам ... идите почитайте чертову книгу!", – написала Бритни.

Бритни Спирс настроена против сестры

Знаменитость высказалась и о сестре Джейми Линн, которая выступила на премии Radio Disney Music Awards 2017. Там она исполнила микс из хитов сестры, что ее сильно впечатлило.

Мне не нравится, что моя сестра появилась на церемонии награждения и исполнила мои песни в ремиксах! Так называемая поддержка глубоко ранила меня,

– поделилась певица.

Кроме этого, в предыдущем посте Бритни Спирс рассказала, что близкий человек очень громко заявлял о своей поддержке, но на самом деле не делал ничего. Чуть ли не все фолловеры подозревают, что и здесь речь идет о Джейми Линн Спирс.

"Как ты посмела заявить публично, что теперь тебе не все равно? Ты протянула руку, когда я тонула? Нет. Если ты читаешь это и ты знаешь, кто ты, и у тебя действительно хватает наглости сказать что-нибудь о моей ситуации только для того, чтобы сохранить лицо, и ты собираешься что-то опубликовать – пожалуйста, остановись в своих праведных порывах, потому что ты так далека от праведности, что это даже не смешно!" – заявила исполнительница.