Престижная премия Brit Awards-2023: кто из знаменитостей стал триумфатором

В Лондоне прогремела еще одна престижная музыкальная премия Brit Awards-2023. Сразу 4 статуэтки получил Гарри Стайлз, ставший триумфатором вечера.

В субботу, 11 февраля, на лондонской O2 Arena состоялась церемония награждения премией Brit Awards-2023 (британский аналог Грэмми). Ведущим мероприятия стал комик Мо Гиллиган.

Нынешним триумфатором премии стал Гарри Стайлз – он получил сразу четыре награды: за лучший альбом, песню (клип к которой сняла украинка Таня Муиньо). Также Гарри победил в номинациях артиста рока и лучшего пописполнителя. В благодарственной речи Стайлз упомянул свою маму и бывших участников группы One Direction.

Вслед за Гарри по две награды получили Бейонсе и Wet Leg – британская инди-группа. Продюсером года стал Дэвид Гетт.

Победители Brit Awards-2023: список

Напомним, что на Грэмми, отгремевшем неделю назад, триумфатором наоборот стала Бейонсе. Она избила рекорд премии, получив наибольшее количество наград за всю историю Грэмми. Хотя и Гарри Стайлз остался там не без внимания, добыв статуэтки за лучший альбом.

Альбом года – Гарри Стайлз – Harry's House

Артист года – Гарри Стайлз

Лучший коллектив – Wet Leg

Песня года – Гарри Стайлз – As It Was

Лучший иностранный артист – Бейонсе

Лучшая иностранная группа – Fontaines DC

Иностранная песня года – Бейонсе – Break My Soul

Лучший новый артист – Wet Leg

Лучшая звезда – Flo

Лучший альтернативный/рок-артист – The 1975

Лучший танец – Becky Hill

Лучший артист в хип-хоп/рэп/грайм – Aitch

Лучший поп/R&B-артист – Гарри Стайлз

Продюсер года – David Guetta

Автор песен года – Kid Harpoon