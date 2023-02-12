Престижная премия Brit Awards-2023: кто из знаменитостей стал триумфатором
Источник:BBC
В Лондоне прогремела еще одна престижная музыкальная премия Brit Awards-2023. Сразу 4 статуэтки получил Гарри Стайлз, ставший триумфатором вечера.
В субботу, 11 февраля, на лондонской O2 Arena состоялась церемония награждения премией Brit Awards-2023 (британский аналог Грэмми). Ведущим мероприятия стал комик Мо Гиллиган.
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Нынешним триумфатором премии стал Гарри Стайлз – он получил сразу четыре награды: за лучший альбом, песню (клип к которой сняла украинка Таня Муиньо). Также Гарри победил в номинациях артиста рока и лучшего пописполнителя. В благодарственной речи Стайлз упомянул свою маму и бывших участников группы One Direction.
Вслед за Гарри по две награды получили Бейонсе и Wet Leg – британская инди-группа. Продюсером года стал Дэвид Гетт.Интересно, что на Грэмми, отгремевшем неделю назад, триумфатором наоборот стала Бейонсе. Она избила рекорд премии, получив наибольшее количество наград за всю историю Грэмми. Хотя и Гарри Стайлз остался там не без внимания, добыв статуэтки за лучший альбом.
Победители Brit Awards-2023: список
Альбом года – Гарри Стайлз – Harry's House
Артист года – Гарри Стайлз
Лучший коллектив – Wet Leg
Песня года – Гарри Стайлз – As It Was
Лучший иностранный артист – Бейонсе
Лучшая иностранная группа – Fontaines DC
Иностранная песня года – Бейонсе – Break My Soul
Лучший новый артист – Wet Leg
Лучшая звезда – Flo
Лучший альтернативный/рок-артист – The 1975
Лучший танец – Becky Hill
Лучший артист в хип-хоп/рэп/грайм – Aitch
Лучший поп/R&B-артист – Гарри Стайлз
Продюсер года – David Guetta
Автор песен года – Kid Harpoon