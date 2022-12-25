Родной брат танцора Назара Грабаря погиб на войне: они вместе пошли в ВСУ

Актер, танцор и модель Назар Грабарь в день Рождества Христова сообщил ужасное известие. Его родной брат Илья, с которым он поднялся на защиту страны, погиб на войне. Еще летом он женился на своей любимой.

О гибели родного человека Назар сообщил в своей инстаграмме 25 декабря. По его словам, Илья погиб в бою с россиянами. Еще 14 декабря мужчина праздновал свой день рождения.

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Это мой брат! Это мой герой! Мое вдохновение и моя самая большая опора! Он отдал жизнь за то, что любил. За свою семью, страну, наше будущее. Я запомню тебя таким. Несокрушимый и сильный. Даже в самые страшные моменты ты всегда давал мне силы и веры в то, что все будет хорошо! Я люблю тебя! И всегда буду любить! Хороший сын! Лучший брат! Хороший мужчина! Герои не погибают!

– написал под фотографией улыбающегося брата в окопе Назар.



Илья Грабарь, брат Назара, погиб на войне / Фото с инстаграмма танцора

Добавим, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину Назар с братом вместе отправились в ряды ВСУ. Несколько месяцев назад Илья сыграл свадьбу с любимой. Назар пытался отказать брата возвращаться на горячий фронт, но тот был упрям: "Я старался, я говорил: "Чувак, давай. У тебя теперь семья и нужно ее строить, приумножать". Но он меня самого не пустит. Так же, как и я бы его самого не пустил", – говорил тогда Грабарь.

Тогда же Грабарь поделился, как русские оккупанты разрушили его квартиру в Буче.

Реакция супруги Ильи и сети

На смерть любимого в инстаграмме уже отреагировала жена Ильи – Мария Урста:

Пора наверняка сказать об этом, потому что время и мир неумолим и мне не удается оставить это горе только себе… Мой милый замечательный мальчик! Твоя улыбка будет со мной навсегда. Война унесла твою жизнь. Ты ушел и унес с собой самую большую часть меня. Я буду любить тебя всегда, мой улыбающийся козак! Не спрашивайте, пожалуйста, ничего. Всю информацию о прощании мы предоставим позже,

– написала женщина.

Словами соболезнования по горькой потере близкого человека уже поделились подписчики, в том числе и артисты и коллеги по шоубизнесу: Женя Галич, Alyona Alyona, Ирина Монатик, Леся Никитюк, Lida Lee, Вера Кекелия и другие.