Брат Кейт Миддлтон женился: первое фото супругов

Брат герцогини Кембриджской – Джеймс Миддлтон официально женился на своей возлюбленной Элиз Тевен. Влюбленные обнародовали первое фото со свадьбы, которое отпраздновали в кругу самых родных.

Скромная свадьба состоялась во Франции. Туда 34-летний жених и его 31-летняя избранница пригласили семью и ближайших друзей. Конечно, среди гостей были домашние любимцы Джеймса.

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Свадьба брата Кейт Миддлтон

Герцоги Кембриджские прилетели во Францию вместе с детьми. Они невероятно счастливы, что свадьба наконец состоялась, ведь ее дважды переносили из-за пандемии коронавируса.

Празднование состоялось в деревне, где живет отец Элиз. Также среди приглашенных гостей были родители Джеймса и Кейт – Кэрол и Майк Миддлтоны, сестра Пиппа с мужем и двумя детьми.

Мистер и миссис Миддлтоны. Вчера я женился на любви всей своей жизни в окружении семьи, друзей и, конечно же, нескольких собак в селе Борм-ле-Мимоза. Невозможно описать словами, насколько я счастлив,

– написал Джеймс под свадебным фото.



Джеймс Миддлтон с женой / Фото из инстаграма Джеймса Миддлтона

Отношения Джеймса Миддлтона и Элиз Тевен