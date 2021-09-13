Брат Кейт Миддлтон женился: первое фото супругов
Источник:инстаграм Джеймса Миддлтона
Брат герцогини Кембриджской – Джеймс Миддлтон официально женился на своей возлюбленной Элиз Тевен. Влюбленные обнародовали первое фото со свадьбы, которое отпраздновали в кругу самых родных.
Скромная свадьба состоялась во Франции. Туда 34-летний жених и его 31-летняя избранница пригласили семью и ближайших друзей. Конечно, среди гостей были домашние любимцы Джеймса.
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Свадьба брата Кейт Миддлтон
Герцоги Кембриджские прилетели во Францию вместе с детьми. Они невероятно счастливы, что свадьба наконец состоялась, ведь ее дважды переносили из-за пандемии коронавируса.
Празднование состоялось в деревне, где живет отец Элиз. Также среди приглашенных гостей были родители Джеймса и Кейт – Кэрол и Майк Миддлтоны, сестра Пиппа с мужем и двумя детьми.
Мистер и миссис Миддлтоны. Вчера я женился на любви всей своей жизни в окружении семьи, друзей и, конечно же, нескольких собак в селе Борм-ле-Мимоза. Невозможно описать словами, насколько я счастлив,
– написал Джеймс под свадебным фото.
Джеймс Миддлтон с женой / Фото из инстаграма Джеймса Миддлтона
Отношения Джеймса Миддлтона и Элиз Тевен
- Джеймс и Элиз познакомились в 2018 году в одном из британских клубов – South Kensington.
- Миддлтон пришел туда с любимцем кокер-спаниелем. Девушка не смогла устоять от собаки и почти сразу пленила сердце знаменитого британского холостяка.
- Они встречались меньше чем год и Джеймс решил признаться в любви девушке. Мужчина объявил о помолвке в своем инстаграме, опубликовав фото с будущей женой.
- Миддлтон подарил избраннице роскошное кольцо с синим камнем.
- Известно, что Элиз Тевер родом из Франции. Она работает финансовым аналитиком и поддерживает любимого в стремлении избегать внимания журналистов.