Я с Украиной, – певица Бланка из Польши прокомментировала поступок брата, который "поддержал Россию"

На днях в сети возник скандал из-за брата Бланки – представительницы Польши на Евровидении-2023, якобы поддержавшего Россию. Звезда отрицала эту информацию и заявила, что она всем сердцем за Украину и очень хочет спеть в нашей свободной стране.

Из-за резонанса и критики Бланка дала официальное заявление, в котором прокомментировала поступок своего брата. Об этом 24 Канал сообщили в пресс-службе певицы.

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Звезда заявила, что с грустью читает новости от украинских СМИ, обвинивших ее брата в якобы поддержке пророссийской деятельности.

Бланка подчеркнет, что категорически не согласна с этой информацией. "Когда пишу это, плачу от печали", – говорит она.

Я всегда и навсегда всем сердцем с украинским народом. Я поддерживала вас с самого начала. Я, как и вся моя семья, живу солидарно со страданиями украинского народа, страдающего зверскими атаками. Мы никогда не поддерживали и не поддерживаем агрессию против Украины,

– заявила Бланка.

Польская певица добавила, что то, с чем ее пытаются связать меня, абсурдно, расходится с правдой и "заставляет ее чувствовать боль". Бланка заверила, что она полна сострадания, любви и поддержки мужественно сражающегося украинского народа.

Кроме того, полька призналась, что хочет выступить в Украине: "Надеюсь, что смогу поскорее посетить вашу прекрасную страну и выступить в свободной Украине". Звезда подытожила, что она всегда поддерживала и будет поддерживать Украину.

Ранее поляки заявили, что брат Бланки якобы поддерживает цинические российские нарративы, ведь он распространил пост с критикой Украины Лживый репост он совершил еще 8 марта 2022 года, но впоследствии удалил его из Facebook.

К слову, Польша заняла 19 место. на Евровидении-2023 с 93 баллами. Примечательно, что именно Украине отдала ей свои 12 баллов от жюри. Украинский дуэт TVORCHI завоевал 6-е место на конкурсе.