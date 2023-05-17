Поддержал Россию: брат подставил польскую певицу Бланку, участвовавшую в Евровидении-2023

Именно представительнице Польши Бланке на Евровидении-2023 Украина отдала свои 12 баллов. Однако теперь в сети появилась интересная информация, что ее брат, вероятно, поддерживает Россию и кремлевские нарративы.

Поляки заметили на Facebook-странице брата Бланки – Оливера – пост в поддержку России. Правда, парень уже удалил публикацию, передает 24 Канал.

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Но одна пользовательница успела сделать запись экрана и опубликовала его в TikTok. По ее мнению, брат Бланки поддерживает цинические российские нарративы, ведь он распространил пост с критикой Украины.

Пользователь под именем Василий Васильев написал историю с пропагандистским нарративом Кремля о якобы украинце, который рассказал "всю правду" о войне и "киевском режиме нацистов".



Брат Бланки поддержал Россию / Скриншот его поста

Брат Бланки Оливер его слова поддержал, распространил этот пост и назвал "истиной". Это отвратительное вранье он опубликовал на своей странице еще 8 марта 2022 года, когда только началось полномасштабное вторжение.

Интересно, что поляки возмущены этим постом и использовали его для критики Бланки. Ведь мало кто из польских еврофанов обрадовался, когда в нацотборе победила именно она.

Напомним, что Польша заняла 19 место. на Евровидении-2023 с 93 баллами. В то же время украинский дуэт TVORCHI завоевал 6-е место, а победительницей стала Loreen из Швеции.