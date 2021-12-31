Божик рассказал, какие свои мечты воплотит во время новогодних концертов во Львове

После Нового года, 3 января, во Львовском театре имени Марии Заньковецкой состоятся большие новогодние концерты скрипача-виртуоза Александра Божика. Компанию ему составит его жена Юлия.

Концерты состоятся 3 января в 17:00 и 19:30 в сопровождении рок-бэнда. В программе обещают лучшие мировые и украинские хиты: Vivaldi, AC/DC, Imagine Dragons, Nirvana, Michael Jackson, Coldplay, БEZ ОБМЕЖЕНЬ, Океан Эльзы и другие. Звучать будет также авторская музыка Божика и каверы из проекта Bozhyk Duo.

Читайте также О звонках из России, отношениях на карантине и скрипке: интервью с Александром Божиком и женой

Что говорит о концертах Божик

17:00 – билеты ищите здесь 19:30 – билеты ищите здесь Концерты состоятся с соблюдением карантинных требований.

Скрипач отметил, что Новогодние концерты – это не просто праздник музыки для артиста и его команды, это своеобразный итог года.

Это концерты, где мы представляем новые произведения, каверы на новые современные хиты, представляем нашу собственную музыку и добавляем много позитива зрителям благодаря нашим новым интерактивам с публикой,

– рассказал Александр Божик.

"В этом году будут снова приглашены солисты. Среди них – уникальная девочка, которая учится во втором классе моей родной школы Крушельницкой. С ней у меня есть интересная история, я ее услышал случайно в коридорах школы, когда недавно прогуливался там, сразу решил пригласить ее на концерт. Ее игра впечатляет. Также давно мечтал выступить с ТанцТеатром "Жизнь". Я рад, что мы создали несколько совершенно новых постановок в сопровождении рок-оркестра.

Живой концерт Александра Божика: смотрите видео онлайн

Также впервые на сцене будет новый Юлин белый рояль и наш Bozhyk Duo зазвучит по-новому. Мы выполним порцию новых каверов, которые мы даже еще не презентовали на нашем ютуб-канале. Подарим людям максимальную порцию эмоций. Говорят, как Новый год начнешь, так его и продолжишь, а людям сейчас надо побольше позитива и драйва", – добавил он.

Также скрипач рассказал, что 10 лет назад начался проект Bozhyk Orchestra Show и концерт будет итогом его деятельности.

"Когда в следующий раз будут такие концерты – неизвестно, поэтому приглашаем всех увидеть этот эксклюзив", – подчеркнул Александр Божик.

Александр Божик даст новогодние концерты во Львове / Фото пресс-службы

Что известно про Александра Божика