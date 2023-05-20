Джонсонюков станет больше: жена экс-премьера Британии Бориса Джонсона снова беременна

Жена экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона объявила о третьей беременности. Кэрри Джонсон вскоре родит еще одного ребенка.

О том, что Борис Джонсон снова станет отцом, Кэрри Джонсон объявила у себя в инстаграме. У них уже есть двое общих детей – 3-летний сын Уилфред и дочь Роми, которой всего 1 год. Еще одного малыша политическая активистка родит через несколько недель, она на 8 месяце беременности.

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Борис Джонсон станет отцом в восьмой раз

Новый член команды появится всего через несколько недель. Я чувствовала себя довольно истощенной в течение последних 8 месяцев, но мы не можем дождаться встречи с этим малышом,

– поделилась Кэрри Джонсон.

Кстати, Уилфред уже знает, что у него появится брат или сестричка, тогда как Роми пока не осознает, что ее ждет.

"Вилф в восторге от того, что снова станет старшим братом, и непрерывно болтает об этом. Не думаю, что Роми догадывается, что нас ждет. Скоро она поймет", – чувственно добавила жена Бориса Джонсона.

Жена Бориса Джонсона с детьми / Фото из инстаграма Кэрри

Жена Бориса Джонсона беременна в третий раз / Фото из инстаграма Керри

Стоит отметить, что 35-летняя Кэрри – это третья супруга Бориса Джонсона. Она была первой незамужней партнершей премьер-министра Великобритании, которая жила на Даунинг-стрит, ведь брак они заключили только в мае 2021 года, когда природоохранница уже родила сына.

У Бориса Джонсона также есть четверо детей от второго брака с дочерью журналиста и телеведущего Чарльза Вилера Мариной Вилер:

30-летняя дочь Лара Леттис;

28-летний Мило Артур;

26-летняя Кассия Пичез;

24-летний сын Феодор Аполлос.

Кроме того, у экс-премьера Великобритании есть внебрачная дочь Стефани Макинтайр, которую родила его консультант по искусству Хелен. Так что ребенок от Керри станет для Джонсона восьмым.