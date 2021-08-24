Большое достижение, – Монатик сдержанно отреагировал на звание заслуженного артиста Украины

Во время праздничного парада ко Дню Независимости Украины президент Владимир Зеленский вручил Монатику государственную награду. Певец и композитор получил звание заслуженного артиста. Как он отреагировал на почетную награду, узнавайте далее.

35-летний Монатик с улыбкой и слезами на глазах получал звание заслуженного артиста Украины вместе с другими выдающимися деятелями культуры. Он лично пожал руку Зеленскому и заявил: "Господин президент, спасибо, это большая честь. С Днем Независимости Украины. Поздравляю".

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Через несколько часов после масштабного парада на площади Независимости певец опубликовал видеофрагмент вручения награды в личном профиле. Заслуженный артист Украины сдержанно поблагодарил страну за признание и намекнул, что его мечта осуществилась.

Мечтать не вредно. Мечтать так важно. Для меня это очень большое достижение! Искренне благодарен всем за поддержку, мотивацию и веру. С Днем Независимости, Украина,

– отреагировал Монатик.

Жена мультиартиста и менеджер Monatik Corporation Ирина Демичева была куда более эмоциональной чем Монатик. Она призналась, что 30-ю годовщину Независимости Украины запомнит на всю жизнь. И все благодаря государственной награде, которую ее звездный муж получил из рук Зеленского.

"Наша гордость и любовь! Монатик, ты действительно заслуженный артист, ведь каждое достижение ты получаешь своим трудом и любовью к профессии, команде, коллегам. Твоя любовь к людям и делу своей жизни такая многогранная и не имеет границ. Ты каждый день делаешь все для того, чтобы творчество Made in Ukraine с гордостью узнавали во всем мире", – с гордостью написала Ирина Демичева в личном профиле в инстаграме.

Зеленский вручает Монатику звание заслуженного артиста Украины / Скриншот из инстаграм-сторис певца



Награда Монатика "Заслуженный артист Украины" / Скриншот из инстаграм-сторис певца

Как Монатика поздравляют звездные коллеги: