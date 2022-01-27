Боль и стыд, – дочь Снежаны Егоровой, которая поддерживает Путина, прокомментировала ее позицию

Телеведущая Снежана Егорова публично поддержала главу Кремля Путина. Ее самая старшая дочь поспешила заявить, что не разделяет гражданскую позицию матери. Более того, они не общаются более года.

Скандальное и абсурдное заявление Снежаны Егоровой в поддержку Владимира Путина прокатилось по украинским СМИ и дошло до ее старшей дочери Анастасии Ровинской. 29-летняя актриса призналась, что о позиции мамы узнала из новостей.

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Дочь Снежаны Егоровой прокомментировала ее позицию

Звезда подчеркнула, что "не может и не должна отвечать за слова и поступки своей мамы" хотя бы потому, что они не общаются и не "дружат" в социальных сетях уже более года. Родные рассорились по ряду причин, в частности из-за различных мировоззрений и противоположных гражданских позиций.

Анастасии Ровинской "больно и неприятно", что ее, мужа и троих их детей вплетают в скандал со Снежаной Егоровой. Потому что та отсиживается за границей и ставит под угрозу безопасность семьи.

Сейчас чувствую боль, стыд и желание защитить своих детей. Потому что мне страшно за них, мне страшно, потому что их бабушка, сидя за границей, поддерживает человека, который убивает украинцев, и не переживает даже за безопасность своих внуков, которые живут в Украине, ходят здесь в школу, садик,

– высказалась Стася Ровинская.

Одиозное заявление Снежаны Егоровой дочь назвала "эгоистичным поступком" и добавила, что ей "страшно за младших братиков и сестричку" – Ивана, Андрея, Арину. Сейчас они живут с ней, поэтому могут попасть под ее украинофобное влияние.

"Пусть в Украине будет мир", – завершила Стася Ровинская.

Фото из инстаграма дочери Снежаны Егоровой Стаси Ровинской

Реакция сети на заявление Стаси Ровинской

, дочерей Анастасию и Александру Снежана Егорова родила от. Остальных троих детей – от шоумена Антина Мухарского.

На предельно честное сообщение актрисы отреагировали ее звездные коллеги и фолловеры. Они отметили, что Анастасия Ровинская отнюдь не должна оправдываться за Снежану Егорову:

Соломия Витвицкая: "Обнимаю";

"Обнимаю"; Маричка Падалко: "Стася, сильное заявление! Сил тебе";

"Стася, сильное заявление! Сил тебе"; Наталья Денисенко: "Стася, не смотря на позицию твоей мамы, она тебя любит. Жаль, но мы ничего не можем сделать с движением других. Поддерживаю тебя, держись";

"Стася, не смотря на позицию твоей мамы, она тебя любит. Жаль, но мы ничего не можем сделать с движением других. Поддерживаю тебя, держись"; "Спасибо, что нашли силы сделать такое заявление, но вы точно не должны извиняться за маму. Главное – что думаете вы, и кем вы сама являетесь";

"Стася, это очень смело. Мира вам и всем нам";

"Вы не можете отвечать за слова и поступки очень взрослой женщины. Она не ребенок. Адекватные люди все понимают";

"Мы не несем ответственность за выбор наших родителей. Мира нам в Украине и в семьях";

"Очень страшно, когда политические взгляды разрушают семью".

Полный текст публикации Стаси Ровинской:

К большому сожалению, я должна сделать заявление относительно моей мамы, Снежаны Егоровой.

Откровенно, мне больно и неприятно это писать, но должна, потому что это касается не только меня, а в первую очередь моей семьи, а именно моих детей, моего мужа, а также близких нам людей, друзей и коллег.

Многие знают, что я не общаюсь с ней уже больше года. На это есть много причин, некоторые касаются только нас, и я не хотела бы их выносить, но и в том числе из-за разных мировоззрений, и кардинально противоположной гражданской позиции.

Честно говоря, сильно сожалею, что когда-то давно зарегистрировала ее в соцсетях, потому что сейчас мы даже здесь не "дружим" и не держим связь и об ужасных заявлениях от нее, я как и все узнаю или из новостей, или присылают знакомые.

Так и сейчас, увидев ее заявление о поддержке страны агрессора, чувствую боль, стыд и желание защитить своих детей. Потому что мне страшно за них, мне страшно, потому что их бабушка, сидя за границей, поддерживает человека, который убивает украинцев, и не переживает даже за безопасность своих внуков, которые живут в Украине, ходят здесь в школу, садик…

Я не могу и не должна отвечать за слова и поступки моей мамы, я сама мама троих детей и стараюсь свою жизнь жить так, чтобы им никогда не было за меня стыдно, и они не были заложниками моих эгоистичных поступков.

Так же, не смотря на все, что было и есть между мной и моей мамой, мне страшно за моих младших братиков и сестричку, которые находятся с ней и сейчас она единственный человек, который ими занимается, и они так же сильно все переживают. И своими действиями и страшными заявлениями она ставит под угрозу и их, ни в чем не повинных детей.

Я надеюсь на здравый смысл и поддержку друзей. И пусть в Украине будет мир.