Alena Omargalieva спела гимн Украины перед победным боем Усика: видео до мурашек

Украинская певица Alena Omargalieva исполнила гимн Украины перед чемпионским боем Александра Усика против Даниэля Дюбуа в Польше. Украинский боксер мощно нокаутировал британца в 9-м раунде.

Александр Усик победил несмотря на грязное поведение Дюбуа, действовавшего не по правилам. Это разозлило нашего боксера, поэтому Усик отправил британца в нокаут.

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Alena Omargalieva исполнила гимн перед боем

Бой между Усиком и Дюбуа прошел в городе Вроцлав. Перед этим победным поединком выступила певица Alena Omargalieva. Она спела гимн Украины вживую перед 42 тысячами фанатов на стадионе, еще миллионы зрителей увидели это выступление на телеэкранах.

Этот вечер для меня действительно значим. Петь гимн Украины сегодня, на международной арене для миллионов телезрителей со всего мира – очень волнующе. Открывать бой украинского чемпиона, легендарного боксера Усика большая ответственность. Эмоции переполняли, сердце билось безумно,

– вспомнила артистка.

По ее словам, украинские артисты сегодня выходят на сцену или ринг за победой, чтобы нас слышали, чтобы наша песня звучала по всему миру.

Поклонникам понравилось выступление Omargalieva. Они поблагодарили ее и написали приятные слова поддержки:

"Очень красиво и чувственно".

"Гордимся вами и Александром!"

"Хорошо. Без выкрутасов, как и должно быть, потому что это гимн. До мурашек по коже!"

"Едва сердце не выпрыгнуло. Это было невероятно! Спасибо, что так красиво представили наш гимн".

"Молодец, я даже плакала!"

"Мурашки… До слез".

Omargalieva поздравила Усика с победой

В соцсетях певица передала поздравление Александру Усику с феерической победой для Украины.

Эту победу Александр посвятил ВСУ. Слава нашим воинам! Слава Украине!,

– написала она.

Omargalieva также поблагодарила своих поклонников за поддержку и теплые слова.

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