Богачи инстаграма: назвали знаменитость, которая больше всего зарабатывает в социальной сети

Каждый год компания Hopper HQ подводит итоги и определяет звезд, которые получают наибольшие средства за продвижение рекламы в своем инстаграм-профиле. В этом году первенство держит футболист Криштиану Роналду. Одно его сообщение оценивают в 1,6 миллиона долларов.

Сервис Hopper HQ, который на основе SEO-анализа ежегодно показывает, сколько может стоить реклама в самых популярных звезд сети. На это влияет количество фолловеров у звезды, вовлеченность аудитории и частота публикаций. Относительно количества подписчиков у звезд, то их учитывали на момент анализа данных – сейчас их количество больше.

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Богачи инстаграма

Впервые за последние несколько лет португальский футболист Криштиану Роналду занял первую позицию в рейтинге. Последние несколько лет он часто бывал в первых "тройках" богачей, но в этом году вырвался вперед. На его профиль в инстаграме подписано 295 миллионов пользователей, поэтому за одну рекламную публикацию он берет 1,6 миллиона долларов.

Второе место в рейтинге занимает актер Дуэйн Джонсон ("Скала"), который в 2020 году занимал первое место. Благодаря приверженности своих 242 миллионов "фолловеров" он берет за рекламу в инстаграме 1,5 миллиона долларов.

Третье место неожиданно получила певица Ариана Гранде, которая еще в 2020 году занимала пятую строчку. На ее страницу подписано 240 миллионов читателей, поэтому одно ее сообщение с рекламой стоит 1,5 миллиона долларов.

А где же Кайли Дженнер

Американская светская львица и блогер Кайли Дженнер последние годы всегда занимала лидирующие позиции, а в 2018 году – была даже первой богачкой инстаграма. В 2020 году она занимала второе место, а вот в этом году ее подвинули звезды аж на 4 место. Благодаря своим 237 миллионам фанатов она получает за рекламу 1,4 миллиона долларов.

Предлагаем просмотреть весь список богачей-звезд инстаграма: