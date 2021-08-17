Женщина сообщила, что инцидент произошел в 1965 году. Пока неизвестно, почему она решила рассказать об этом именно сейчас, однако представитель Дилана подчеркнул, что "заявление 56-летней давности не соответствует действительности и будет решительно обжаловано".
Читайте также Заставлял раздеваться, – еще одна девушка рассказала о домогательствах Талашко
Секс-скандал с Бобом Диланом
Имя 68-летней истицы не рассекречивают, но известно, что она проживает в штате Коннектикут. Женщина обвиняет 80-летнего артиста в развращении, когда еще была ребенком.
В судебном иске указано, что мужчина использовал статус музыканта, чтобы дать ребенку алкоголь и наркотики. После этого он несколько раз сексуально издевался над ней и угрожал физическим насилием.
Женщина поделилась, что развращение происходило в доме Дилана в нью-йоркском отеле "Челси". Также она заявила, что певец:
- нанес "серьезный психологический ущерб и эмоциональные травмы";
- осуществлял "хищные, сексуальные и противоправные действия";
- стал причиной "серьезных психических страданий, мучений, унижения, стыда и финансовых потерь".
Интересно то, что истица подала документы в суд за день до завершения того периода, который позволяет привлечение к ответственности виновных в преступлениях сексуального характера, произошедших в прошлом.
Что известно о Бобе Дилане
- Американский певец, композитор, поэт и гитарист.
- Его музыка повлияла на творчество многих композиторов-песенников.
- За последние 50 лет он является одним из самых влиятельных людей в поп-музыке.
- За время 60-летней музыкальной карьеры артист продал более 125 миллионов альбомов по всему миру.
- Он является автором культовых песен, среди которых Blowin' In The Wind и The Times They Are a-Changin'.
- Боб Дилан является лауреатом премий Грэмми и Оскар.
- Также он стал первым автором песен, получившим Нобелевскую премию по литературе.
Данные собраны на основе Википедии