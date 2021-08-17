Женщина сообщила, что инцидент произошел в 1965 году. Пока неизвестно, почему она решила рассказать об этом именно сейчас, однако представитель Дилана подчеркнул, что "заявление 56-летней давности не соответствует действительности и будет решительно обжаловано".

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Секс-скандал с Бобом Диланом

Имя 68-летней истицы не рассекречивают, но известно, что она проживает в штате Коннектикут. Женщина обвиняет 80-летнего артиста в развращении, когда еще была ребенком.

В судебном иске указано, что мужчина использовал статус музыканта, чтобы дать ребенку алкоголь и наркотики. После этого он несколько раз сексуально издевался над ней и угрожал физическим насилием.

Женщина поделилась, что развращение происходило в доме Дилана в нью-йоркском отеле "Челси". Также она заявила, что певец:

нанес "серьезный психологический ущерб и эмоциональные травмы";

осуществлял "хищные, сексуальные и противоправные действия";

стал причиной "серьезных психических страданий, мучений, унижения, стыда и финансовых потерь".

Интересно то, что истица подала документы в суд за день до завершения того периода, который позволяет привлечение к ответственности виновных в преступлениях сексуального характера, произошедших в прошлом.

Что известно о Бобе Дилане

Американский певец, композитор, поэт и гитарист.

Его музыка повлияла на творчество многих композиторов-песенников.

За последние 50 лет он является одним из самых влиятельных людей в поп-музыке.

За время 60-летней музыкальной карьеры артист продал более 125 миллионов альбомов по всему миру.

Он является автором культовых песен, среди которых Blowin' In The Wind и The Times They Are a-Changin'.

Боб Дилан является лауреатом премий Грэмми и Оскар.

Также он стал первым автором песен, получившим Нобелевскую премию по литературе.

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