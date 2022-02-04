В блузке цвета хаки и джинсах: Елена Зеленская очаровала элегантностью в прямом эфире
Источник:инстаграм Елены Зеленской
Первая леди Украины Елена Зеленская провела прямой эфир в инстаграме. Перед камерой она предстала в элегантной блузке цвета хаки.
Прямой эфир первая леди провела с поваром Евгением Клопотенко. Они говорили по теме "Мифы и реальность реформы системы школьного питания".
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Элегантный образ Елены Зеленской
Перед камерой первая леди предстала в элегантной блузке цвета хаки с красивой завязкой на шее. Такое платье она соединила с синими джинсами. Поскольку Елена Зеленская не осуществляла официальный выход, то решила выбрать максимально комфортную и одновременно изысканную одежду.
Волосы на этот раз жена Зеленского собрала сзади. На лице она сделала нежный макияж с коричневыми тенями на веках и волшебной увлажняющей помадой на губах. Среди аксессуаров повседневный образ первой леди завершили золотые серьги.
Елена Зеленская в блузке цвета хаки / Фото с инстаграма первой леди
Выходы первой леди в 2022 году
- В рождественские праздники Елена Зеленская поделилась фотографией, на которой изображена в белом жакете возле елки.
- На встрече с президентом Турции и его супругой Елена была в любимых штанах палаццо, блузке, пальто и шляпке.