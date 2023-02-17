Скандальная Инстасамка из России попала в базу "Миротворец"

Скандальная российская блоггерша и так называемая певица Инстасамка пополнила базу сайта "Миротворец". Туда она попала за фейковую новость о том, что задонатила крупную сумму для российской армии.

В сети несколько дней назад обсуждали новость об Инстасамке, настоящее имя которой Дарья Зотеева, якобы она пожертвовала оккупантам почти миллион рублей с денег, заработанных на треке "За деньги да". Впоследствии выяснилось, что это фейк.

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Теперь Инстасамку добавили в базу "Миротворец". Все потому, что украинцы начали жаловаться на то, что Зотеева – пропагандистка России.



Инстасамка попала в базу "Миротворец" / Скриншот с сайта

Что такое "Миротворец" Центр "Миротвторец" – это неправительственная организация, занимающаяся исследованием признаков преступлений против нацбезопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Создана была в 2014 году в рамках работы волонтерской группы "Народный тыл".

Интересно, что в России на Инстасамку возбудили административное дело по статье 5.61 КоАП – "Унижение чести и достоинства в непристойной форме". Заявление подал житель Тюмени сразу после концерта певицы.

Добавим, что, несмотря на открытую агрессию России, много украинской молодежи продолжает слушать российскую музыку, которая финансирует бюджет страны-агрессора. Так, трек Инстасамки "За деньги да", спонсируемый оккупантами, до сих пор находится на пятой строчке украинского Spotify и YouTube Music, тогда как на Apple Music он опустился на 28-ю позицию по прослушиваниям.

К слову, ранее OSINT-сообщество Molfar исследовало популярные музыкальные стриминговые сервисы в Украине за прошлый год, чтобы сравнить, как изменились музыкальные предпочтения украинцев. Так что узнайте больше о том, какую музыку украинцы слушали в 2022 году.