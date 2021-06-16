Ректор Университета культуры Михаил Поплавский не устает удивлять поклонников, один за другим выпуская клипы на новые песни и хиты, которые не теряют популярности вот уже несколько десятилетий. Его новая работа – ремейк на песню «Блюз еротичних думок», написанную вначале 2000-х Ириной Билык.

«Помню, Ира позвонила мне среди ночи, около четырех утра и говорит: «Я написала новую песню. И мне приснилось, что исполнить ее, убедительно донести до аудитории можете только вы». На следующий день мы встретились в студии, Ира наиграла на фортепиано мелодию, мы быстро сделали аранжировку – и песня готова», – поделился историей Михаил Поплавский.

В 2001 году появился клип «Блюз еротичних думок», снятый режиссером Владимиром Якименко и оператором Алексеем Степановым. Тогда это видео называли «сексуальной революцией».

Спустя 20 лет Поплавский решил дать новую жизнь этой песне, добавить эротической эстетики и спецэффектов: изменили аранжировку, добавили женский бэк-вокал и сняли еще более провокационное видео с использованием современных технологий: LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики.

Режиссером стала звездная выпускница Университета культуры Катя Царик, снявшая ранее для Поплавского клипы «Приречений на любов» и «Юний орел».

В клипе нет любовных сцен, драматического сюжета или страстных выяснений отношений. У Кати Царик получилось сдержанное, но вместе с тем пропитанное сексуальной энергетикой видео. Главный герой в окружении грациозных красоток исполняет оду любви и страсти.

Царик создала в клипе атмосферу утонченного бродвейского мюзикла: девушки в соблазнительных рубиновых платьях танцуют вокруг главного героя в стильных декорациях. Хотя, на самом деле всю картинку рисовали дизайнеры с помощью графики. Это была самая трудоемкая часть работы.



Ну а для героинь клипа самым сложным было танцевать на высоких шпильках 10 часов беспрерывно. Говорят, ноги стерли в кровь.

«Мне было очень приятно работать над этим клипом, с изысканной хореографией. Девушки действительно невероятные и огромные молодцы. Особенно главная героиня, которой пришлось сниматься в довольно рискованной сцене, когда на нее сыпалось огромное количество глиттера (измельченные блестки), вдыхать которые опасно. Но она справилась с первого дубля», – рассказала о подробностях съемочного процесса режиссер.



Оператором-постановщиком стал еще один звездный выпускник КНУКиИ Юрий Король, известный по фильмам «Киборги», «Незламна» и «Захар Беркут».

«В этом клипе мы решили показать красивую эротику, стильную и утонченную. Без пошлости и вульгарности, с красивыми украиночками, которыми я восхищаюсь. Когда впервые увидел этот клип, почувствовал себя лет на 20 моложе. С новыми работами я сам молодею, с оптимизмом смотрю в будущее и заряжаю своей энергией молодежь. Все мои клипы, проекты делаются только с одной целью – популяризировать Университет культуры, привлекать талантливую молодежь и показывать, что у нас можно получить все необходимое для реализации мечты: знания, опыт, практические навыки, окунуться в огромную индустрию шоу-бизнеса», – сказал Михаил Поплавский.

После премьеры артисты Павел Зибров и Дмитрий Коляденко не скрывали восторга и даже признались, что завидуют Поплавскому, его неуемной творческой энергии и современным работам, позволить себе которые может далеко не каждый артист.

На следующий после премьеры день Михаил Поплавский уже снимает новый клип – на песню «Український борщ». В планах создать еще несколько ремейков на хиты, которые больше всего нравятся студентам, молодежи.