В блестящем платье и с насыщенным макияжем: возлюбленная Иракли Макацарии очаровала образом

Очаровательная грузинка Лиза Чичуа в который раз похвасталась стройной фигурой в обтягивающем платье. Возлюбленная Иракли Макацарии предстала перед камерой в красивом блестящем платье золотистого цвета.

Избранница грузина ошеломила эффектным аутфитом. Лиза позировала на камеру в красивом мини-платье, которое удачно подчеркнуло все прелести ее изящной фигуры.

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Стильный look любимой Иракли Макацарии

Лиза надела блестящее мини-платье бежево-золотистого цвета с длинными рукавами. Такое одеяние красиво сверкало на свету. На фото не видно, с какой обувью Чичуа соединила его, однако, вероятно, это были туфли или ботинки на каблуке.

Судя по фото, которые девушка публикует в инстаграме, она любит собирать волосы в пучок сверху. На этот раз она сперва заплела косу, а потом аккуратно закрепила ее в пучок. На лице красотка сделала насыщенный макияж с темными тенями черного цвета на веках и вишневой помадой на губах. Как всегда, грузинка искренне улыбалась.



Лиза Чичуа в блестящем платье / Фото из инстаграма Лизы Чичуа

Отметим, на днях в Грузии побывала украинская певица Тина Кароль. Артистка выступила в прямом эфире "Танцев со звездами", где избранник Лизы Чичуа, Иракли Макацария, является членом жюри. Тина для выступления надела черное асимметричное платье от любимого дизайнера David Koma.