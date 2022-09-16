Блейк Лайвли из "Сплетницы" беременна четвертый раз: она засветила животик на красной дорожке, – СМИ

Американская актриса Блэйк Лайвли, наиболее известная по сериалу "Сплетница", станет мамой в четвертый раз. На днях она появилась на женском саммите Forbes Power, где засветила заметно округлый животик в мини-платье.

Жена "Дедпула" Райана Рейнольдса вскоре родит четвертого ребенка. 35-летняя Блейк Лайвли уже многодетная мама трех дочерей – 7-летней Джеймс, 5-летней Айнез и 2-летней Бетти.

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Как Блейк Лайвли засветила животик на красной дорожке в Нью-Йорке

Голливудская актриса стала спикеркой на 10-м женском саммите Forbes Power, который ежегодно организует журналистка издательской семьи Forbes Мойра Форбс. Для выхода в свет Блейк Лайвли выбрала прозрачное обжатое мини-платье, густо расшитое золотистыми пайетками. Она даже не пыталась скрыть округлый животик и радостно позировала фотографам на красной дорожке.

Правда, представитель пары отказался от комментариев.

Интересно, в декабре 2021 года Райан Рейнольдс объяснял, что взял паузу в актерской карьере именно из-за детей. Он хотел видеть, как они взрослеют и проводить с ними как можно больше времени.

"Я люблю возить их в школу утром, я люблю их забирать. Мне нравится, что у меня есть часы между этим, чтобы сосредоточиться на вещах, которыми я действительно увлекаюсь, как MNTN и Maximum Effort", – делился звезда "Дедпула". Так что, вероятно, он найдет время и для четвертого малыша.