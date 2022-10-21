Любимую подростков Билли Айлиш поймали по поцелуям с солистом The Neighbourhood

Американская певица Билли Айлиш закрутила роман с фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом. Пару увидели вместе 19 октября после ужина в ресторане индийской кухни в Лос-Анджелесе. Они целовались и обнимались.

Впервые пару увидели вместе 13 октября, но пару дней назад они, похоже, решили не скрывать чувства перед папарацци. Инсайдер издания сообщил, что Билли и Джесси "казалось чувствовали себя комфортно и были счастливы вместе", поскольку они неоднократно целовались и предположительно пробыли в ресторане в течение трех часов.

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"Они вообще не вставали из-за стола во время еды, были сосредоточены друг на друге и все время смотрели друг в друга. В какой-то момент они заговорили. Об их планах и, возможно, о посещении вечеринки у Кардашьян", - прокомментировал инсайдер. .

Представители пары не комментируют информацию о романе, но британский таблоид Daily Mail сообщает, что Айлиш и Разерфорд знакомы давно – как минимум с 2017 года, когда певице было всего 16 лет. Об этом свидетельствуют общие фото пары, опубликованные в твиттере.

Личная жизнь звезд-артистов

Отметим, что Джесси Разерфорд старше 20-летней Билли Айлиш на 11 лет, то есть ему 31. Он является фронтменом альтернативной группы The Neighbourhood, которая популяризировала такие треки, как "Sweater Weather" 2013 года и хит TikTok 2020 года "Stargazing". Ранее у Джесси были отношения с моделью и предпринимателем Девон Ли Карлсон с 2015 по 2021 год.

Что касается Билли Айлиш, то у юной обладательницы Грэмми был роман с актером Мэтью Тайлером Уорсом, которого в июне 2022 года якобы заподозрили в изменах. Но актер заявлял, что это поклонники Билли распускали слухи о нем, а сам он ей не изменял: "Никто никому не изменял. Отношения заканчиваются. Вот так просто. А распускать слухи и врать в интернете опасно".

Ранее Айлиш также встретилась с актером Брэндоном Адамсом, а в интервью рассказывала, что у нее никогда не было идеальных отношений.