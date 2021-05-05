Фото Билли Айлиш побило рекорд инстаграма

Пин-ап фотосессия вызвала настоящий восторг у поклонников, поэтому фото Билли, где она позирует в соблазнительном корсете с подтяжками, а также в тренче и туфлях, собрало свыше 20 миллионов лайков всего за одни сутки. Это – абсолютный рекорд в сети Instagram за всю его историю и второй рекорд на счету у Билли.

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Фотографию также прокомментировали более 240 тысяч пользователей.



Фотография Билли Айлиш для британского Vogue побила рекорд инстаграма / Фото Vogue UK

Что интересно, фотография Билли Айлиш с обложки, где она показывает пышное декольте и проницательный взгляд, собрало чуть меньше "лайков" – почти 16 миллионов.



Снимок Билли Айлиш на обложке Vogue UK / Фото Vogue UK

Какой рекорд еще побила Билли Айлиш

Недавно она побила свой первый рекорд в инстаграме, опубликовав фото с другим цветом волос – из брюнетки с зелеными прядями она превратилась в эффектную блондинку. Всего за сутки фото собрало 17 миллионов лайков, сейчас снимок имеет почти 23 миллиона "лайков".