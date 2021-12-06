В бежевом платье: Alyosha очаровала нежным образом

6 декабря 2021 , 12:55
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Источник:

инстаграм Alyosha

Певица Alyosha редко делится новыми фотографиями, поэтому каждый кадр очаровывает фанатов. На днях артистка показала невероятно нежный образ в бежевом платье.

Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) является примером женщины, которая удачно сочетает карьеру и семейную жизнь. Из-за насыщенного рабочего графика исполнительница редко распространяет посты в социальных сетях, поэтому каждый из них привлекает особое внимание публики.

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Нежный образ Alyosha

Елена позировала на камеру, сидя в спортивном зале. На соревнования, где болела за деток, надела короткое бежевое платье с пышной юбкой и широкими рукавами. Соединила наряды с туфлями-лодочками на каблуке в тон.

Волосы Alyosha уложили в легкие волны, а на лице сделали макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах.


Alyosha в бежевом платье / Фото из инстаграма Alyosha


Alyosha в бежевом платье / Фото из инстаграма Alyosha

Подписчики не смогли оставить Елену без комплиментов. В комментариях они засыпали ее приятными словами.

  • "Вы прекрасна".
  • "Какая красотка! Счастья вам!"
  • "Очень красивая!"
  • "Вы так хороша! Мама троих деток! Своим видом мотивируете!"
  • "Какие ножки!"
Автор: Христина Кобак