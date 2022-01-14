БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – 23: интересные факты о группе и лучшие клипы

Популярная украинская рок-группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ отмечает день рождения. 14 января коллективу исполняется 23 года. По этому случаю мы подготовили подборку интересных фактов о музыкантах и их лучшие клипы.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ за время своей карьеры покорили миллионы сердец украинских и зарубежных слушателей. Специально к 23-летию группы и началу масштабного тура, который охватит 100 городов, редакция Showbiz 24 подготовила материал о коллективе. Вспомним его историю и самые популярные песни вместе.

Вас может заинтересовать Злате Огневич – 36: самое интересное из жизни и карьеры певицы

Интересные факты о группе БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Группа начала свое творчество в 1999 году в городе Мукачево.

Неизменным участником группы с момента его основания остается лишь вокалист Сергей Танчинец.

Сергей Танчинец / Фото из инстаграма группы

Хотя родиной коллектива является Закарпатье, однако первый сольный концерт состоялся во Львове. Это произошло в 2002 году на сцене клуба "Лялька".



БЕZ ОБМЕЖЕНЬ после первого концерта / Фото пресс службы

Отец фронтмена коллекционирует все афиши БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

Музыканты учились в Мукачевском технологическом институте, где и зародился группа. В 208 аудитории они собирались на репетиции, которые превращались в настоящие концерты со зрителями.

В 2007 году группа сменила украинское название БЕZ ОГРАНИЧЕНИЙ на английский Without Limits и выпустил свой первый альбом Underground.

На съемках Песни Underground солист Сергей Танчинец был вынужден лечь в настоящий гроб, после чего его закопали на кладбище.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Underground: смотрите видео онлайн

В конце 2013 года коллектив восстановил украиноязычное название.

После начала российско-украинской войны музыканты поддерживали военных на Донбассе и участвовали в различных социальных проектах.

В 2016 году коллектив выступил на сцене шоу "Х-фактор". Тогда музыканты презентовали авторскую песню "Без неї ніяк", которая стала одной из самых популярных в их репертуаре.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на "Х-факторе": смотрите видео онлайн

"Х-фактор" группа покинула после 4 прямого эфира. Музыканты начали активно гастролировать по Украине и выступать на фестивалях.

В январе 2018 года коллектив был зарегистрирован как юридическое лицо в форме общества с ограниченной ответственностью.

Нынешний состав группы: Сергей Танчинец – вокал, Александр Адаменко – бас-гитара, Алексей Бережной – ударные, Андрей Радько – гитара, Игорь Рыбар – гитара и клавишные.



БЕZ ОБМЕЖЕНЬ / Фото из инстаграма группы

Дискография

2007 год – Underground

2015 год – #DИХАЮТОБОЮ

2017 год – "5хвилин"

2018 год – "Буду з тобою!"

2019 год – "Мільярди"

2021 год – "Вільні люди"

В поддержку альбома "Вільні люди" 15 января 2022 года начнется большой всеукраинский тур БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, который закончится масштабным концертом 24 августа на НСК "Олимпийском". Коллектив даст концерты в почти сотне городов.

Лучшие клипы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Вільні люди": смотрите видео онлайн

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "ЛітоКамон": смотрите видео онлайн

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Зорі запалали": смотрите видео онлайн

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Листопад": смотрите видео онлайн

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Тону": смотрите видео онлайн

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Хочеш": смотрите видео онлайн

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Поклянись. Поцілуй. Обійми": смотрите видео онлайн

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Твої очі": смотрите видео онлайн