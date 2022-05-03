В Берлине посвятят выставку Украине: там покажут работы покойного Макса Левина

В немецком Берлине 7 мая откроют выставку под названием "Захваченый дом" (The Captured House), посвященную войне в Украине. Там посетители смогут увидеть работы Евгения Малолетки, Андрея Баштового и погибшего на Киевщине журналиста Макса Левина.

Выставка стартует в берлинском артцентре Alte Münze, а среди экспозиций будут размещены картины, рисунки, фотографии, скульптуры и инсталляции современных украинских художников. Работы можно увидеть до 15 мая включительно. Такую выставку впоследствии покажут в Париже, Риме и Амстердаме.

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По словам организаторов, название выставки – "Увлеченный дом" – отсылает в рассказ аргентинского писателя Хулио Кортасара. Где дом главного героя произведения постепенно захватывает неизвестное зло, и мужчине приходится покинуть место, где он прожил всю жизнь.



В Берлине покажут работы украинских художников / Фото из открытых источников

"Когда в 2014 году из моей квартиры в Луганске вылетели окна в результате взрывной волны, все казалось нереальным, сюрреалистическим, как в фильме. Сегодня, 8 лет спустя, мы все еще не можем поверить в происходящее. Но теперь увлекли не только нашу "спальню и кухню", но и весь наш дом", – отметила Катя Тейлор, куратор проекта.

Что касается работ покойного Макса Левина, то на выставке покажут его последние кадры по эвакуации Ирпеня, где его и нашли мертвым. Что касается Малолетки, то в Берлине представят серию фото из боев в Мариуполе, а Баштовой покажет разрушенный Харьков.

Выставка состоится при содействии Министерства культуры и информационной политики Украины, Министерства иностранных дел Украины и Государственного агентства Украины по искусствам и художественному образованию.

Смерть Макс Левина: коротко