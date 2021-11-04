Беременной привели на расстрел, – Леся Никитюк побывала в селе и рассказала историю бабушки

Украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк побывала в родном селе Великий Скнит, в Хмельницкой области. Звезда показала дом своей бабушки и рассказала, как во время войны немецкие оккупанты хотели расстрелять ее на 8 месяце беременности.

Леся Никитюк навестила бабушку и дедушку, которые уже покоятся с Богом. Она побывала в селе, вспомнила детство и рассказала проникновенную историю своей семьи.

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История бабушки Леси Никитюк

Блогерша рассказала, что ее бабушка Надежда работала почтальоном и проводила свадьбы. Однако в 1942 году в ее жизнь пришел ужас. Леся сфотографировала дверь, перед которой ее бабушку хотели расстрелять немцы.

"Вот в эту дверь в 1942 году мою бабушку привели на расстрел. За то, что она не заплатила налоги! Тогда она была на восьмом месяце беременности. В комнате этого здания на полу уже лежала расстрелянная беременная женщина. Немецкий военный Зачек крутил пистолет и угрожал смертью. В этот момент началась драка в другой комнате. Зачек пошел на подмогу к своим, а бабушка выпрыгнула в окно и убегала полями, болотами, скрывалась в лесах несколько дней, была голодной. И все это с ребенком под сердцем. Она тогда спаслась", – рассказала Леся.

А дедушка телеведущей был в то время на войне. Вернулся в 1945 году. Его наградили Орденом Славы и медалями.

Наконец я совершила путешествие в прошлое. Прошлое, которое я никогда не забуду. Село Великий Скнит – здесь жили мои дедушка Петр и бабушка Надежда. Любовь к ним, навсегда в моем сердце!

– трогательно написала Леся.

Также она показала чрезвычайно душевное фото, где сидела у могилы дедушки и бабушки.

Леся Никитюк в родном селе / Фото из инстаграма телеведущей