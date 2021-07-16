Беременная Влада Седан снялась в нежной фотосессии: фотографии в изысканном платье

Украинская журналистка и жена футболиста Александра Зинченко Влада Седан ожидает рождения первенца. На днях она снялась в роскошной фотосессии, где показала беременный животик в голубом платье.

Известная украинская журналистка и жена футболиста Зинченко Влада Седан часто делится фотографиями с поклонниками. На этот раз она очаровала сеть, так как опубликовала на странице милые кадры в хрупком образе.

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Новые фото беременной Влады Седан

Журналистка позировала перед камерой в изысканном полупрозрачном голубом платье с плиссировкой. Объемные рукава выглядели как крылья, а неширокий атласный пояс акцентировал на округлом животике. Влада нежно обхватила его руками.

Очаровательный образ звезды дополняли лаконичные серьги с камнями и тонкая серебряная цепочка с подвеской. Особую нежность look добавлял розовый маникюр.

Влада Седан распустила белокурые волосы и уложила их легкими локонами. На лице она сделала роскошный макияж. Жена футболиста подчеркнула глаза коричневыми тенями и тонкими стрелками, а губы накрасила нюдовой помадой.



Влада Седан в фотосессии / Фото из инстаграма Влады Седан



Влада Седан в фотосессии / Фото из инстаграма Влады Седан

Нежная серия фото от Влады Седан растрогала сеть. Поклонники делятся впечатлениями от миловидных снимков: