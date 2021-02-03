Известная украинская телеведущая и модель Василиса Фролова беременна первенцем. Знаменитость часто позирует на камеру в откровенном наряде. На днях она засветила обнаженную грудь в костюме Микки Мауса.

Источник: инстаграм Василисы Фроловой

Телеведущая уже совсем скоро впервые станет мамой Она с нетерпением ждет этот момент, хочет как можно скорее познакомиться с малышом. Но пока наслаждается особым состоянием и не упускает случая запечатлеть эти неповторимые мгновения. Часто Василиса позирует в эротических фотосессиях.

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На днях звезда обнародовала несколько сексуальных кадров, которые уже успели взбудоражить сеть. Она предстала перед камерой в образе известного героя мульфильмов – Микки Мауса. Фролова надела черное обтягивающее боди, которое обнажило ее пышные ягодицы и подчеркнуло немалый беременный животик.

На одной из фотографий знаменитость переоделась. Она позировала в плаще черного цвета и сверкнула обнаженной грудью. Женщина не надевала бюстгальтера, а также обнажила свой живот. Волосы она забрала под шапку, а на лице сделала безупречный макияж с темной помадой на губах.

А откуда взялось поверье, что беременным надо обязательно делать милые фотосессии в тюле? Не надо писать только, что в этом состоянии женщина и есть воплощение доброты и нежности, это понятно. Но зачем ограничиваться прозрачными тряпочками?

– написала в публикации будущая звездная мама.



Эротический образ Василисы Фроловой / Фото из инстаграма Василисы Фроловой



Эротический образ Василисы Фроловой / Фото из инстаграма Василисы Фроловой