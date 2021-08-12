Как апельсин: беременная модель Эшли Грэм похвасталась большим животиком в платье Versace
Источник:инстаграм Эшли Грэм
Американская модель Эшли Грэм находится как минимум на втором триместре беременности и ожидает появления второго малыша. Звезда сейчас находится на отдыхе, впрочем, где именно – неизвестно.
На новых фото для вечернего выхода звезда выбрала яркое оранжевое платье от люксового бренда Versace с глубоким декольте и длиной до колен. Оно прекрасно подчеркивало ее пышные формы и округлый живот, а также ноги в желтых босоножках. Золотисные украшения дополняли ее образ – она выбрала цепочку на шею, серьги, браслет и кольца.
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Эшли позировала на фото на фоне волшебных морских пейзажей, а своими эмоциями показывала, что отпуск проходит весело и беззаботно.
"Бейби-бум", – лаконично подписала фото звезда.
Эшли Грэм в платье Versace / Фото с инстаграма модели
Эшли Грэм / Фото с инстаграма модели
Эшли Грэм / Фото с инстаграма модели
Реакция сети
Такой look звездной мамы очень понравился поклонникам, поэтому они засыпали ее восхищенными комментариями:
- "Ты выглядишь так роскошно!";
- "Только вы можете заставить меня задуматься, является ли оранжевый новым розовым";
- "Горячая мама!";
- "Роскошная!";
- "Такая милая".