Беременная MamaRika показала откровенное фото в лиловом купальнике: яркий кадр в бассейне

Известная украинская певица MamaRika продолжает наслаждаться солнечной погодой и отдыхать в бассейне. На днях она примерила откровенный лиловый купальник, который подчеркнул беременный животик и пышную грудь.

Известная украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) опубликовала новые откровенные фото на личной странице. У звезды сексуальный и обольстительный вид несмотря на беременность, а каждая новая фотография будоражит сеть.

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Фото MamaRika в бассейне

После переезда певицы в Одессу вместе с мужем, супруги имеют возможность наслаждаться солнечными ваннами возле роскошного дома и плавать в бассейне.

На днях MamaRika опубликовала новые фото с отдыха. Она искренне улыбалась перед камерой, позируя на надувном круге в виде розового фламинго. Сама артистка примерила лиловый купальник. Он удачно подчеркивал беременный животик и пышную грудь.

MamaRika дополнила игривый образ серебристыми серьгами-кольцами. Волосы она собрала в два аккуратных пучка, выпустив локоны спереди. На лице звезда сделала нежный макияж. Она накрасила глаза тенями и подчеркнула губы розовой помадой.



MamaRika / Фото из инстаграма MamaRika

Артистка призналась, что немного волнуется перед встречей с малышом. Сейчас она находится на 33 неделе беременности: "как все пройдет? Смогу ли я? Каким будет малыш? Столько вопросов в голове". И поклонники поддерживают MamaRika и делают ей комплименты в комментариях: