Беременная Катя Осадчая впервые показала животик в купальнике: смелый кадр из Одессы

Недавно Катя Осадчая прилетала в Одессу ради съемок. Тогда ведущая публиковала фото в женственных летних образах, а показать кадр в купальнике решилась только сейчас. Она засветила беременный животик вблизи.

Будущая многодетная мамочка сфотографировалась на пирсе с видом на море. В кадре она появилась в сплошном купальнике трендового цвета электрик, который прекрасно подчеркнул загар. Обтягивающее пляжное одеяние акцентировало на аккуратном беременном животике Кати Осадчей. К слову, она впервые показала его в купальнике.

Читайте также Беременная Катя Осадчая и Юрий Горбунов релаксировали в бассейне: фото супругов

На новом фото знаменитость похвасталась и длинными стройными ножками. Волосы она собрала в пучок и надела солнцезащитные очки. На шее у Кати Осадчей милое ожерелье, а на лице – искренняя улыбка.

"Нужно море и облака, срочно. Иначе солнце и асфальт превратят нас в сухари", – с юмором подписала ведущая, которая скучает по Одессе.



Катя Осадчая в купальнике / Фото из инстаграма ведущей

На новое сообщение ведущей отреагировали сотни поклонников. Одни засыпали Катю Осадчую комплиментами, а другие, взглянув на ее животик, предположили, что у них с Юрием Горбуновым родится девочка: