Беременная Катя Осадчая удивила кадром в купальнике и шляпе за 9 тысяч гривен

Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов снова отправились на отдых в Турцию. Между съемками беременная ведущая загорает и демонстрирует фигуру в пляжных образах. Для нового фото она примерила купальник и шляпку от Руслана Багинского.

Пара остановилась в 4-звездочном отеле в городе Бодрум, где сейчас собрался весь бомонд украинского шоу-бизнеса. Пока одни звезды катались на яхте, Катя Осадчая и Юрий Горбунов ловили дзен и наслаждались фантастическими пейзажами с суши. Шоумен сфотографировал беременную возлюбленную в лаунж-зоне, которая соответствовала образу ведущей.

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Катя Осадчая блистала в элегантном сплошном купальнике насыщенного зеленого цвета, который стал настоящим трендом летнего сезона. Облегающий наряд с рюшем в зоне декольте великолепно подчеркнул округлый животик знаменитости, который она даже не пыталась скрыть.

Пляжный look звезда довершила белыми тапочками от Balenciaga и светлой шляпкой из новой коллекции львовского дизайнера Руслана Багинского, который получил мировую известность и признание Мадонны. Головной убор украшен цепочкой с жемчугом. Его стоимость составляет 8 850 гривен.

"Сливаюсь с природой", – прокомментировала Катя Осадчая.



Катя Осадчая в купальнике / Фото из инстаграма ведущей

Добавим, ведущая уже хвасталась фигурой в Турции, правда, предыдущее фото было куда более горячим. Она позировала в черно-белом бикини, повернувшись спиной к камере.