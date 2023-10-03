Надя Дорофеева ответила на слухи о беременности: ироническое видео в коротком топе

Блогер распространил сплетни о том, будто певица Надя Дорофеева беременна первенцем. Артистка отреагировала на эти новости.

Певица опубликовала видео в своих соцсетях. Она позировала перед камерой в джинсах и белом топе, обнажив живот.

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Надя Дорофеева ответила на слухи

Артистка в видео танцует и показывает многочисленные новостные заголовки, извещающие о ее "беременности". Очевидно, они стали неожиданностью для Нади. Певица добавила эмоджи, что хохочет – это ее отношение к подобным сплетням.

"Просыпаюсь себе утром, а здесь новости. Доброе утро как говорится", – написала Надя Дорофеева.

Готова ли Надя Дорофеева к детям

, в сети пошли слухи от блогера Богдана Беспалова о том, будто певица беременна от Миши Кацурина. Доказательством стало то, что Надя Дорофеева посещала врача, а сейчас публикует фото в более сдержанной одежде. Но, судя по новому видео, своих форм на самом деле звезда не скрывает.

Надю Дорофееву спрашивают о потомках еще со времени брака с Владимиром Дантесом. Но недавно исполнительница ответила, что уже готова стать мамой. Ей предложили выбрать имя своему будущему сыну – артистка хотела бы назвать его Марком.

Пока звезда проводит много времени с детьми своего мужа, Миши Кацурина. Певица показывала фото, как даже за кулисами съемок "Голоса страны" в Польше уделяет время его дочери.