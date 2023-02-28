Бэнкси похвастался маркой "Укрпочты" со своим граффити: как реагируют иностранцы и украинцы

Известный на весь мир уличный художник Бэнкси опубликовал марку "Укрпочты" со своим граффити из Бородянки. На ней мальчик отправляет в нокаут большего дзюдоиста. Тираж марки – 1,5 миллиона, а иностранцы уже хотят ее себе в коллекцию.

В ноябре Бэнкси приезжал на Киевщину и анонимно нарисовал семь граффити в деоккупированных городах. Одно из них стало маркой "Укрпочты" к годовщине вторжения России. Британский художник похвастался этим перед 12-миллионной аудиторией.

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Бэнкси отреагировал на марку "Укрпочты" со своим граффити

Граффити Бэнкси на марке "Укрпочты" / Фото из инстаграма художника

На публикацию Бэнкси отреагировал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский. В телеграмме он написал, что обрадовался этому после "откровенно плохого и тяжелого дня", ведь это еще одно "крутое признание Украины", и процитировал художника.

Самые ужасные преступления на планете совершаются не теми, кто восстает против правил, а теми, кто им следует. Именно те, кто соблюдает правила, сбрасывают бомбы и вырезают деревни. (С) Бэнкси.

Более того, в комментариях к посту Бэнкси иностранцы интересуются, где и себе приобрести марку и поддержать Украину деньгами:

"В любом месте мы можем приобрести эти марки, а вырученные средства пойдут на помощь Украине?";

"Где можно достать марки?";

Россияне, конечно же, беснуются, обзывая Бэнкси "жертвой пропаганды и лжи СМИ", а украинцы не устают благодарить:

"Спасибо, великий друг Украины";

"Искренне спасибо за поддержку Украины, вы звезда! У вас точно есть сердце";

"Шедевр. И мы благодарны за вашу поддержку";

"Это честь иметь что-то общее с Бэнкси. Теперь у нас обоих есть произведение, которое стало украинской почтовой маркой";

"Это была бы хорошая почтовая марка, чтобы отправить открытку в Кремль".

Напомним, что 24 февраля "Украпочта" представила марки с культовым артом от Бэнкси с изображением дзюдоистов, чтобы напомнить миру и врагу о том, что потенциал Украины не следует недооценивать. Как писал Игорь Смилянский, 42 гривны из каждого листа марок будут направлены на гуманитарные потребности – реконструкцию образовательных учреждений.